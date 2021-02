Lucila Mariscal fue drogada y abusada sexualmente a los 16 años

Ciudad de México.- La comediante y actriz Lucila Mariscal, mejor conocida por su dar vida al personaje ‘Lencha’, recordó que a la edad de 16 años un exnovio abusó sexualmente de ella.

Mediante una entrevista para el programa de espectáculos 'Ventaneando’, la primera actriz comentó que había terminado con el hombre días antes y este planeó una venganza, por lo que para abusar de ella la drogó y la llevó a un motel.

A mí me violó un judío a los 16 años… pobrecito porque sí me quería mucho, pero en ese tiempo era muy complicado que uno se casara con un judío, que no fuera de su religión… Le dije que terminábamos y fue cuando él hizo su plan. Me invitó a tomar una copa, yo no tomo y ya entiendo ahora por qué. Me invitó una copa y algo le puso o el mesero, de repente le dije que me sentía fatal. Me llevó a un motel y ahí me violó”, detalló.