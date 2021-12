México.- Lucila Mariscal, comediante conocida por su personaje de Lencha, tuvo que ser hospitalizada de emergencia tras sufrir una caída en su casa que pudo haberle ocasionado una fractura de cadera.

El cantante Elías Cañete, quien es el representante de la actriz Lucila Mariscal, fue quien dio la noticia a través de su cuenta oficial de Facebook, en la que agradeció las oraciones para la recuperación de la comediante.

"Muchas gracias por sus oraciones por la salud de mi artista representada, pero sobre todo mi gran amiga la Sra. Lucila Mariscal. Que desde el sábado está hospitalizada de emergencia por una fuerte caída en su hogar", expresó junto a una fotografía.

Lucila Mariscal, de 79 años, se encontraba este sábado 25 de diciembre en su casa, ubicada al sur de la Ciudad de México, cuando sufrió una grave caída por la que tuvo que ser llevada de urgencia a un hospital, pues sospechaban que se había fracturado la cadera y tendría que ser intervenida quirúrgicamente.

Pese a que este accidente ocurrió el pasado sábado, aún se desconoce cómo se encuentra la salud de 'Lencha', pues su representante dijo que no podía dar más información hasta que los médicos tuvieran resultados de algunos estudios.

Desgraciadamente aún no puedo darles más detalles hasta hoy que me den resultados los médicos de este hospital. Muchas gracias por su comprensión de no poder contestar tan rápido tantos mensajes y llamadas", explicó.