Luego de 'The Big Bang Theory’, Kaley Cuoco apuesta por un thriller

Estados Unidos.- Hacer reír es algo que Kaley Cuoco, actriz de ‘The Big Bang Theory’, afirma que ama profundamente.

No obstante, bastó un pequeño vistazo a la novela “The Flight Attendant”, de Chris Bohjalian, para que la actriz se aventurara a producir un thriller que le dio un giro total a su carrera, tras haber protagonizado durante 12 años la exitosa sitcom “The Big Bang Theory”.

Me encanta el arte de hacer reír a alguien y sin tomarte las cosas tan seriamente. Lo hice por años en el show, lo adoré y volvería a hacerlo inmediatamente”, platicó.

Pero esto era, bueno, un nuevo camino, uno que no estaba tan alejado de lo que había hecho y para que la gente dijera ‘¿qué está haciendo?’. Todavía está esa ligereza y esa parte mía que se va a ver”, agregó la actriz.

En la pasada edición virtual de la Television Critics Association, Cuoco presentó “The Flight Attendant”, sobre una asistente de vuelo que, tras una noche de copas, despierta en un hotel de Dubái junto a un cadáver.

Para la estadounidense de 34 años era importante que el proyecto tuviera su personalidad y que junto a su equipo creativo encontraran el tono para tan sombrío show.

Adoro el drama, que me asusten, correr. Ha sido algo completamente nuevo. Nunca había hecho algo así antes y lo disfruté por completo, pero amo las comedias y la gente cree que nunca más voy a querer hacerlas”, agregó.

El show, que se transmitirá por la plataforma HBO Max, lo realizó mediante su casa productora, Yes, Norman Productions, la cual firmó un acuerdo de varios años con Warner Bros. Television.

Ser productora y parte del equipo creativo ha sido una nueva experiencia para mí. Nunca lo había hecho. En los últimos años me he reído mucho con esto. A veces no quisieras saber todo lo que sucede (al producir)”, compartió Cuoco, en exclusiva.