Luego de besarse con empresario, Chiquis Rivera le pide el divorcio a Lorenzo Méndez

Estados Unidos.- A raíz de que se ventiló un presunto romance con el empresario Jorge Cueva, mejor conocido como ‘Mr Tempo’, Chiquis Rivera interpuso la demanda de divorcio de Lorenzo Méndez, pero sólo eso, también puso una orden de restricción para ambas partes, es decir, que no se pueden acercar el uno al otro en todo California.

En los últimos días, la hija de la fallecida Jenni Rivera ha estado en medio de la polémica por un supuesto romance con el empresario mexicano sin estar divorciada y fue señalada de infiel en las redes sociales.

Y es que Chiquis Rivera fue captada besándose con el empresario Jorge Cueva, conocido como ‘Mr. Tempo’, y enseguida fue señalada de haberle sido infiel a Lorenzo Méndez, pero ella se defendió y aclaró que ella no tiene nada de qué avergonzarse.

Pero hoy se dio a conocer que en los registros de la Corte Superior de Los Ángeles ya hay un registro de la petición de divorcio de Chiquis Rivera de Lorenzo Méndez, y fue presentada el lunes 19 de octubre.

De acuerdo a información presentada por Gustavo Adolfo Infante en ‘De Primera Mano’, la intérprete de ‘Paloma Blanca’ habría sido quien diera el primer paso para separarse de manera oficial de Lorenzo.

Chiquis Rivera descartó que los motivos de su separación tengan que ver con una infidelidad.

Siento que no le debo explicaciones a nadie, soy una mujer soltera. No fui infiel, jamás en la vida y Lorenzo lo sabe, él sabe las razones de nuestra separación. Yo por respeto a su madre, a su hija y a Lorenzo no he hablado de los detalles”, dijo.