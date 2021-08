Luis Curiel expone historias reales en ‘Vencer el Pasado’

CDMX.- Luis Curiel llevó con responsabilidad su papel como ‘Rodrigo’ en ‘Vencer el Pasado’, un chico que acepta su condición y que sale adelante a pesar de su condición.

El hermano de Sebastián Rulli en la telenovela, habló en entrevista sobre este proyecto, que representó un gran reto, pero lo dejó satisfecho.

Darle voz y cuerpo a personajes que me permitan llevar un mensaje más profundo, es lo que más me llena de alegría. Creo que los dos están cumpliendo su misión, de no normalizar ciertas conductas”, dijo vía telefónica.