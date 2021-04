México.- A cinco días del estreno de la segunda temporada de “Luis Miguel, la serie” sale a la luz una confesión de Alejandra Ávalos, quien asegura que el tema “Tengo todo, excepto a ti” tiene una dedicatoria especial para ella, pues el cantante se quedó con las ganas de tener su propia historia de amor con ella.

La confesión la hizo la misma Alejandra Ávalos, de 52 años de edad, en la presentación de su sencillo “Nada personal”, un homenaje al maestro Armando Manzanero, fallecido el 28 de diciembre de 2020.

Yo misma me retiré de su vida en el momento adecuado. Si hubiera hecho algo, lo hubiera dicho, pero eso no me llena de orgullo, solamente fuimos amigos, salimos en algunas ocasiones”, contó Alejandra Ávalos.

Alejandra Ávalos señala que cuando salía como amigos con Luis Miguel, él tenía 20 años y ella 25, por lo que no le nació tener algo más con él. Foto: Instagram.

La cantautora sí dio a entender que “Tengo todo, excepto a ti”, uno de los temas de mayor éxito de Luis Miguel de 1990, tuvo una dedicatoria especial para ella, pues se dio el lujo de rechazar su conquista, lo que alejó al cantante de ella.

Yo rechacé su conquista y por eso es que el señor Luis Miguel ya no quiso salir conmigo ni hablarme, eso es algo que no va a superar nunca, pero no tengo otra forma de expresar lo contrario porque no sucedió", aseguró.

La cantante agregó que lo que sí sabe es que el cantante se inspiró en ella para grabar este exitoso tema.

Esa es una de las canciones que Juan Carlos Calderón compuso para Luis Miguel y justamente habla de eso que estamos hablando ahorita", respondió sonriente a los reporteros.

Agregó que durante su amistad de años con Luis Miguel, él le contó sobre el paradero de su madre, Marcela Basteri, pero que ella se llevará esa información a la tumba.

Me guardo y le llevaré a la tumba cualquier cantidad de secretos de él como el de Marcela (Basteri) eso jamás va a dejar de doler", contó Alejandra Ávalos.

Alejandra Dávalos vio a Luis Miguel como un hermano

En 2018, Alejandra le contó a Adela Micha que aunque el cantante siempre le coqueteó, ella siempre vio a Luis Miguel como su hermano, pues era cinco años mayor que él.

Estuve saliendo con Luis Miguel mucho tiempo, a lo mejor hubo una intención de Luis Miguel de andar conmigo, se dio como una relación de compañera, artista, yo soy mayor que Luis Miguel por cinco años, lo veía de otra forma y a lo mejor la intención de él era una conquista”.

Y negó que haya sido una relación de amigos con derechos, pues ella quería que fuera una relación de amistad para siempre, como amigos.

No pasó, no, no pasó, pero bueno, porque sabía además que él tenía un asedio total y absoluto y constante de todas las mujeres del mundo, yo decía ¿y que voy a hacer una más de la estadística? No”, le contó a Adela Micha.

"Luis Miguel, La serie" se estrena este domingo, 18 de abril, por Netflix. Foto: Instagram.

A cinco días del estreno de "Luis Miguel, la serie", Netflix informó que tendrá una premiere virtual para los fans de "El Sol" este viernes, 16 de abril, en punto de las 20:00 horas (de la Ciudad de México).