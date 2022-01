Miami.- Aunque hace algunos años parecía que la carrera de Luis Miguel había acabado, su serie biográfica en Netflix lo trajo de vuelta, y ahora cumple 40 años de exitosa trayectoria.

Warner Music, sello discográfico del cantante, publicó un comunicado precisamente para festejar las cuatro décadas de carrera de Luis Miguel, en el que resaltan los logros que ha tenido.

"Con temas icónicos, éxitos insuperables, Discos de Oro, Diamante y Platino, innumerables premios, reconocimientos y giras alrededor del mundo, Luis Miguel festeja 40 años de éxito", se lee en el mensaje.

Luis Miguel posteó esta fotografía en sus redes sociales justo en el día que celebra 40 años de trayectoria. Foto: Instagram

A los 12 años lanzó su primer disco titulado "Un sol", el cual marcó el inicio de una exitosa, pero también polémica, trayectoria de cuatro décadas.

En el comunicado dan a conocer que 10 de las 14 canciones del más reciente disco del cantante, "México por siempre", se han posicionado dentro del Top 50 en plataformas digitales, lo que califican como 'algo sin precedentes para este género".

Además, destacan en el texto el logro de Luis Miguel al convertirse el año pasado en el primer artista latino en sobrepasar los 5 billones de streams en Spotify, lo que lo coloca como el artista más escuchado en México en las plataformas digitales.

Durante 40 años de trayectoria, "El Sol" se ha presentado en más de 22 países, logrando abarrotar emblemáticos e importantes lugares en todo el mundo tales como el Madison Square Garden, en Nueva York, o el Auditorio Nacional, en la Ciudad de México, donde impuso el récord de 258 fechas, algo que ningún otro exponente musical ha logrado.

'Luis Miguel, la serie' lo sacó de deudas

Hace algunos años parecía que la carrera de Luis Miguel había terminado, luego de que el cantante se viera involucrado en varias polémicas por demandas, señalamientos de ser un mal padre y que atravesara problemas económicos, pero pudo regresar con paso firme gracias al éxito de "Luis Miguel, la serie" que se convirtió en la más popular de Netflix a nivel mundial.

'Luis Miguel, la serie' se convirtió en un éxito sin precedentes en Netflix. Foto: Instagram

Sin embargo, exponer su vida en esta serie no solo le trajo éxito, dinero y popularidad a Luis Miguel, pues como toda su vida la controversia no quedó de lado. Desde la revelación de la verdad sobre la desaparición de Marcela Basteri, madre de Luis Miguel, reclamos de celebridades involucradas en su vida por la manera en que se abordó su historia, hasta la supuesta demanda de Martín Bello, actor que dio vida al tío Tito, quien alega que en una de las escenas fue lesionado por Diego Boneta, quien protagonizó la bioserie, 'El Sol' sigue inmerso en la controversia.

Apenas hace unos días salieron a la luz historias sobre que pese al éxito de la serie sobre su vida, Luis Miguel estaba en quiebra, además de que físicamente no se encontraba bien tras sufrir una caída.

Pero fue el empresario mexicano Carlos Bremer, conocido por ser uno de los 'tiburones' en el programa Shark Tank de canal Sony, negó que Luis Miguel pasara por un mal momento, incluso aseguró que el intérprete de "La incondicional" y "Culpable o no", entre muchos éxitos, se encontraba bien físicamente y en cuanto a sus finanzas, la producción de Netflix le sirvió para pagar sus deudas.

"Él aprovechó la oportunidad, limpió todos sus errores, y hoy por hoy quedó muy bien con todo el mundo, le cumplió sus adeudos a todos y volvió a darnos la emoción de volverlo a tener como el grande que es, y no nada más eso, resucitó sus canciones, ahora nuestros jóvenes las gozan, es algo que la verdad cuando hicimos el plan de rescate no lo teníamos visto, eso no lo vimos venir", fue lo que reveló Carlos Bremer a "Ventaneando".

Hace unos días circuló esta fotografía de Luis Miguel en Miami. Foto: Instagram

Reaparece más delgado y rejuvenecido

Hace unos días el nombre de Luis Miguel se volvió tendencia al reaparecer en público con un look renovado en uno de sus yates, echando por tierra rumores sobre que volvía a atravesar una mala racha; además también comenzó a circular en redes sociales otra fotografía del cantante en una concesionaria de autos de lujo.

