México.- “Luis Miguel La Serie” estrenó un nuevo capítulo en Netflix el pasado domingo, y muchos se preguntaron si Bibi de Reik era quien estaba interpretando a Kiko Cebrián, en una discusión con Armando Manzanero y Luis Miguel.

Bibi Marín está feliz de todo lo que ha traído su debut como actor en la segunda temporada de “Luis Miguel, La Serie” en el episodio titulado "El día que me quieras".

Sonriente, en videollamada, el músico compartió que jamás se imaginó debutar frente a las cámaras interpretando ni más ni menos que una de las figuras de la música que más admira, con quien ha trabajado y que lo une una amistad de varios años: Kiko Cebrián.

Para mí ha sido definitivamente una bendición, un privilegio bien grande, son de esas oportunidades, así tal cual me pregunto: 'Por qué me pasan estas cosas a mí?'.

Yo supongo que Dios me ama y me tiene en un lugar bien especial, porque pues un privilegio tras otro y yo sin buscarlo, sobre todo sin esperarlo, sin tener idea de nada un día recibo una llamada: 'Oye, ¿quisieras interpretar un papel en la la serie de Luis Miguel...? Y yo: 'Ah, sí... ¿cómo? Si no yo soy actor...'. Y cuando me enteré que era Kiko y que el ambiente era muy padre y todo cayó en súper blandito, me encantó la oportunidad".