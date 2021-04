Luis Miguel La Serie: Comienza Diego Boneta la cuenta regresiva de la segunda temporada

Nueva York.- Luis Miguel La Serie está a punto de arrancar su segunda temporada en Netflix, será este 18 de abril cuando los fans del cantante no se despeguen de sus asientos para ver a Diego Boneta interpretar a ‘El Sol’ una vez más.

Fue el mismo actor de 30 años quien inició la cuenta regresiva para el estreno de la segunda temporada de Luis Miguel La Serie en su cuenta de Instagram, con dos fotografías en de un gran espectacular en el Times Square, el símbolo por excelencia en Nueva York.

Time Square, un sitio turístico obligado en Nueva York./ FOTO: Instagram

¡Times Square bebé! Sobre la luna... ¡este es un sueño hecho realidad! Solo queda una semana para la temporada 2 de #LuisMiguelLaSerie ¡Gracias @neflixlat @netflix @luismiguellaserie por hacerlo posible!”, escribió Boneta como pie de las imágenes.

Diego Boneta en un promocional de Luis Miguel La Serie en Nueva York./ FOTO: Instagram

‘Eres lo máximo’

Colegas de la farándula comentaron en la publicación de Diego Boneta mensajes de felicitación por el gran éxito que ha obtenido el actor con Luis Miguel La Serie.

¡Eres lo máximo novio!”: Angélica Vale.

Top”: Sofía Castro

Cómo chingaos no papawwwhhhh”: Jaime Camil.

Eso es todo”: Pablo Montero.

De Código Fama a Luis Miguel La Serie

Diego Boneta empezó su carrera artística con su participación en Código Fama en el año 2000. Un año después actuó en la telenovela Alebrijes y Rebujos junto a Jacqueline Bracamontes, María Chacón, Miguel Martínez, Miguel de León, Luis Roberto Guzmán.

Ernesto Laguardia y Diego Boneta en Código Fama./ FOTO: Especial

En el 2005 interpretó a Rocco Bezauri en la telenovela Rebelde, donde compartió créditos con Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Alfonso Herrera y Christian Chavez.

Diego Boneta en Rebelde./ FOTO: Especial

De ahí comenzó su salto a Hollywood, donde participó en las series Jane The Virgin, Scream Queens, The Dovekeepers, Underemployed y Pretty Little Liars.

En el cine ha destacado su trabajo en grandes producciones como Terminator: Dark Fate con Linda Hamilton, Arnold Schwarzenegger y Mackenzie Davis; City of Dead Men con Jackson Rathbone y Rock of Ages junto a Tom Cruise.

Diego Boneta en Terminator: Dark Fate./ FOTO: Especial

En el 2018 estrena Luis Miguel La Serie en Netflix, que se ha convertido en uno de los mejores éxitos de la plataforma streaming.