Luis Miguel La Serie: Frank Sinatra quería a José José en vez de Luis Miguel para 'Come Fly With Me'

Ciudad de México.- En el capítulo 5 de "Luis Miguel La Serie" que se estrenó en Netflix este domingo 9 de mayo, se cuenta el encuentro de Luis Miguel y el cantante estadounidense Frank Sinatra, con quien grabó la canción "Come Fly With Me", un tema original de 1958 compuesto especialmente para Sinatra por Jimmy Van Heusen, con letra de Sammy Cahn.

Luis Miguel, quien el pasado 19 de abril cumplió 51 años de edad, viajó a Nueva York por el año 1993 para conocer a Frank Sinatra, quien al conocerlo le pide a Luis Miguel que le demuestre su talento y le indica donde está el piano para que toque y cante una canción. Luis Miguel presume su gran voz con el tema “Te Extraño”, compuesto por Armando Manzanero y que fue incluido en su disco “Romance”.

El personaje de Frank Sinatra en "Luis Miguel La Serie"./ FOTO: Especial

Diego Boneta como Luis Miguel, interpreta a piano "Te Extraño", frente a Frank Sinatra./ FOTO: Especial

El dueto entre Luis Miguel y Frank Sinatra, se concretó tiempo después de que Micky intentó cantar junto a Michael Jackson, quien en los noventa ya contaba con una gran fama, gracias a los discos “Off the Wall” (1979), “Thriller” (1982), “Bad” (1987) y “Dangerous” (1991).

Para ese entonces, Luis Miguel ya contaba con 15 discos, entre ellos: “Palabra de honor” (1984), “Ya nunca más” (1984), “Fiebre de amor” (1985), “Soy como quiero ser” (1987), “Busca una mujer” (1988) y “Aries” (1993).

El encuentro entre Luis Miguel y Frank Sinatra en la vida real

Aunque en el capítulo 5 de “Luis Miguel La Serie” se retrata cuando el cantante viajó a Nueva York y habló con el estadounidense, en la vida real, los cantantes no pudieron grabar su dueto juntos.

Las apretadas agendas del nacionalizado mexicano y el estadounidense impidieron que sus talentos se mezclaran en un mismo estudio, así que ambos grabaron por separado y después sus voces se hicieron una gracias a la edición.

La canción "Come Fly With Me" fue incluida en el disco “Duets II” de Frank Sinatra, en el que también colaboraron otras celebridades de la música como: Gladys Knight, Stevie Wonder, Willie Nelson, Steve Lawrence, Lena Horne, Jimmy Buffett y Neil Diamond entre otros.

El álbum “Duets II”, producido por Phil Ramone, ganó el Premio Grammy de 1996 a la Mejor Interpretación Vocal Pop Tradicional.

Luis Miguel y Frank Sinatra en su encuentro lejos de la ficción./ FOTO: Especial

Segundo encuentro de Luis Miguel y Frank Sinatra

En 1995 Luis Miguel volvió a encontrarse con Frank Sinatra, en esta ocasión porque Micky fue el invitado especial a la fiesta de cumpleaños 80 de Frank Sinatra, que se realizó en el Shrine Auditorium, ubicado en Los Ángeles, con otros músicos de lujo como: Bob Dylan, Paula Abdul o Ray Charles.

Estoy muy feliz de estar aquí esta noche porque tuve la oportunidad, cuando era niño, de escuchar todas las canciones de Frank Sinatra así que creo que aprendí inglés por ellas”, dijo Luis Miguel cuando se subió al escenario antes de cantar “Come fly with me”.

Quiero decir que cantar en ‘Duets II’ fue como un sueño hecho realidad, así que feliz cumpleaños, Frank, muchas gracias”, añadió Luis Miguel antes de presentar la canción interpretada junto a un Sinatra presente a través de una gran pantalla.

¡Frank Sinatra también se 'consoló' con Luis Miguel

Originalmente, Frank Sinatra siempre quiso colaborar José José antes que con Luis Miguel, pero esto no fue posible por los contratos de exclusividad del Príncioe de la Canción, por lo que el conocido como La Voz, nunca pudo concretar un dueto con él.

En los años noventa, José José ya tenía consolidada una gran carrera musical, pues además de hacerse famoso por su manera de interpretar, ya contaba con discos como: "Tan Cerca Tan Lejos" (1975), "Si me dejas ahora" (1979), "¿Qué es el amor?" (1989), "40 y 20" (1992), "Grandeza mexicana" (1994) y "Mujeriego" (1995).

José Rómulo Sosa Ortiz, mejor conocido como José José./ FOTO: Google

Al final, Luis Miguel consigue su dueto con Michael Jackson

En “Luis Miguel La Serie” se relata la historia de cuando Luis Miguel, aún siendo un menor de edad le dice a su manager que tiene que conseguirle un dueto con Michal Jackson y de no hacerlo, no grabaría una tercera película, por esto es que Micky tuvo serios problemas con su papá Luisito Rey, tiempo antes de fallecer.

El manager se acercó al promotor de Michael Jackson en America Latina para negociar un dueto con el Rey del Pop pero él no aceptó. Sin embargo, en 1990, Luis Miguel grabó la canción “Será que no me amas”, un cover de la canción “Blame it On Boogie”, que fue popularizada por The Jacksons 5, el grupo de Michael Jackson y sus hermanos.