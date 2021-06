Ciudad de México.- Diego Boneta, el protagonista de “Luis Miguel La Serie” que estrenó la segunda temporada en abril por Netflix fue acusado por su compañero Martín Bello de golpearlo tan fuerte en una escena, que teme perder la movilidad de uno de sus brazos.

El actor español que en la serie de Luis Miguel dio vida al personaje de Tío Tito, contó a la revista TvyNovelas que incluso emprenderá acciones legales contra Boneta o con quien resulte responsable de las secuelas que enfrentaría por la golpiza, pues tampoco recibió ayuda de parte de Netflix.

En un momento ya no era interpretación, me estaba agrediendo de verdad y cuando en vestuario yo me veo el pecho amoratado me asusto y fui, porque hay muchos testigos de esto, fui directamente para el camper de maquillaje y peluquería para contar, ‘miren lo que me ha hecho’.

El artista agregó que no busca una compensación económica, solo quiere que alguien se haga cargo de los gastos médicos que ha cubierto durante este tiempo, tras ser golpeado por Diego Boneta.

Mi abogado está viéndolo contra todos. Pero no busco dinero, no he sido una persona ambiciosa, todos mis compañeros lo saben. No he sido exigente para nada y me causa mucha tristeza lo que está pasado porque están creando una imagen de mí que no es cierta… Un actor por más fama y seguidores que tenga, no puede hacer lo que quiera, no se vale. Yo me siento muy afectado psicológicamente y Netflix México no ha hecho nada, por eso tuve que buscar apoyo de Netflix España”