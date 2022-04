México.- Desde 1982, cuando comenzó su carrera musical, Luis Miguel ha logrado hacer múltiples éxitos que le han valido la fama y la popularidad que conserva hasta el día de hoy. Se dice que fue gracias a “Luis Miguel, la serie”, que regresó a la escena, pues es uno de los contenidos más vistos en Netflix, por lo menos en México.

Luis Miguel en la década de los años 80./ Foto: Google

Hasta hace pocos años, la carrera de “Micky” parecía eclipsarse en medio de diversos rumores, de demandas y varios fracasos tras algunas de las últimas presentaciones, sin embargo, el cantante regresa, y con mayor fuerza.

Luis Miguel en un concierto de su gira del año 2019./ Foto: Instagram

En su cumpleaños número 52 (19 de abril de 1970), el llamado "El Sol" recobra su brillo al ser reconocido por Spotify como el "primer artista mexicano" en rebasar los 5 mil millones de reproducciones. A continuación te damos sus 10 canciones más sonadas.

Luis Miguel presumió su récord de Spotify en sus redes sociales./ Foto: Google

1. Ahora te puedes marchar

Del disco "Soy como quiero ser". Este tema es la versión en español de “I only want to be with you” (1963), de Dusty Springfield. La adaptación la hizo Luis Gómez Escolar. Luis Miguel, con tan solo 17 años, se convirtió en el primer artista en colocar un Top Hit en el Billboard Hot Latin Tracks.





2. La incondicional

Del álbum "Busca a una mujer". Escrita, arreglada y producida por Juan Carlos Calderón, ganó Mejor Canción Pop del Año en los Premios Lo Nuestro; VH1 Latinoamérica la colocó en el Top 1 de las 100 mejores canciones de los años 80 en español. El icónico video del tema fue dirigido por Pedro Torres y en el Heroico Colegio Militar, en la Ciudad de México.

3. Hasta que me olvides

Tema del disco "Aries", de 1993. Fue compuesta por Juan Luis Guerra y alcanzó el número uno en la lista Billboard Hot Latin Songs aquel año, convirtiéndose en el décimo tema en alcanzar la cima de la lista. Se cuenta que el tema fue escrito por Juan Luis Guerra en una servilleta.

4. Culpable o no

Del disco "Busca a una mujer", de 1988. Juan Carlos Calderón tomó como inspiración para realizar la canción, la ruptura de Luismi con Mariana Yazbek, su primer amor, la cual ocurrió después de que ella se reencontrara con su pareja anterior, el cantante decidió organizar una sesión de fotos subida de tono con una modelo.

5. La media vuelta

Del álbum "Segundo Romance" de 1994. Es un bolero de José Alfredo Jiménez; esta versión incorpora trompetas, una sección de cuerdas, y guitarras españolas. En los Premios Lo Nuestro 1995, “Luismi” obtuvo el galardón de Video del Año por esta interpretación.

6. Tengo todo excepto a ti

Se incluye en el disco "20 años", de 1990. Escrita, producida y con arreglos por Juan Carlos Calderón, la canción refleja la transición del cantante de la niñez a la adultez. El tema formó parte de su “20 Años Tour”, en 1990, y se incluyó en un popurrí junto a otros éxitos durante sus presentaciones en vivo en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México.

7. Por debajo de la mesa

Es una canción escrita por el cantautor mexicano Armando Manzanero con arreglos de Bebu Silvetti. Fue una de las dos composiciones originales escritas para el álbum de estudio "Romance", de 1997. Se convirtió en su decimotercer número uno en la lista Billboard Hot Latin Songs en Estados Unidos.

8. No sé tú

El tema se incluye en el disco "Romance", de 1991. Esta canción escrita por Armando Manzanero cuenta con un video dirigido por Pedro Torres, que fue filmado en Miami y que se estrenó el 16 de febrero en el programa “Siempre en domingo”, bajo la conducción de Raúl Velasco.

9. Suave

Forma parte del disco "Aries", de 1993. Posicionada en el puesto 54 de la lista de las 100 mejores canciones de los 90 en español, de VH1, fue escrita por Orlando Castro y Kiko Cibrian. En 1995, el salsero puertorriqueño Jerry Rivera decidió hacer un cover de este tema.

10. Sabes una cosa

La canción originalmente apareció como un bonus track de su disco “México en la piel”, y después fue retomada para el álbum “Grandes éxitos”. Fue creada por Manuel Lozano Gallo y Rubén Fuentes. Actualmente también es interpretada por el Mariachi Vargas de Tecatitlán.