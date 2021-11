México.- Luis Miguel vuelve a estar envuelto en el escándalo y enfrentará una nueva demanda, esta vez es Matías McCluskey quien se va con todo contra ‘El Sol’ a quien llama cobarde y mentiroso por la forma en que retrató a su padre en “Luis Miguel, la serie”.

En “Luis Miguel, la serie”, pintan a Alex McCluskey como un extorsionador, algo que molestó a su hijo Matías, quien asegura que muchas de las cosas en la serie no son ciertas y que incluso estrenará una canal de YouTube para contar todo lo que sabe del cantante.

En entrevista con "Ventaneando", Matías explicó que el proceso legal que emprenderá no será contra la productora, ni contra la plataforma que transmite la serie, sino directamente contra Luis Miguel, pues asegura que esto ya se volvió un tema personal.

Ya no voy contra la serie, contra Netflix contra Gato Grande, no... porque aparte él mintió que está basada en hechos reales y que él fue quien contó la historia”, explicó Matías.

Luis Miguel retrata a su ex mánager, Alex McCluskey, como un extorsionador, según su hijo. Foto: Instagram

“Ya estuvo, ya fue suficiente”, expresó el hijo de quien fuera mánager de Luis Miguel por varios años, pues asegura que ya lo habían dejado mal parado en la primera y segunda temporada.

Pareciera que el personaje está hecho adrede, como que él quedó resentido con mi padre no sé por qué, pero llegar a este punto de ponerlo a mi padre como extorsionador…”, dijo con molestia.

Matías se refirió a Luis Miguel como un “miserable ser humano, impresentable, un cobarde por no decir otra mala palabra que entre hombres podemos decirnos”.

No tiene la más remota idea de con quién se mete, si fuera hombre me llamaría para hablar cara a cara”, dijo el hijo de Alex McCluskey.

“Este tipo es un sinvergüenza, es un amoral, es todo lo que no debe estar bien en el mundo, no voy a parar para ir a buscarlo, la vida me lo va a poner cara a cara en cualquier momento… nos vamos a encontrar y me va a conocer”.

Matías reclamó que su padre ya está descansando y que no es justo que deshonren su memoria.

Al hijo de Alex McCluskey no le pareció la forma en que retrataron a su papá en 'Luis Miguel, la serie'. Foto: Especial

Contará todo en canal de YouTube

Matías señala que Luis Miguel es un mentiroso, y que en un futuro podría contar la verdad de muchas cosas que no se saben y que no se abordaron en “Luis Miguel, la serie”.

“Ya me importa un bledo lo que él piense, hay mil cosas que se va a enterar y si tengo que hablar en un juicio lo voy a decir y voy a contar todo, es más hasta tengo ganas de divertirme y hacer un canal de youtube y contar todas las cosas que no se pudieron contar en televisión”.

Entre estas cosas, Matías aseguró que Luis Miguel era cocainómano, que incluso se drogaba tanto que por eso no se daba cuenta de quienes lo robaban.

A mi me importa tres pepinos Luis Miguel, no le creo nada, es un mentiroso, es un déspota, maltratador, no te voy a decir qué adicciones tenía puntualmente, que la gente saque conclusiones”.

El hijo de quien fuera mánager de Luis Miguel por más de 8 años dijo que está enojado e indignado porque su papá ya no tiene cómo defenderse, y si se encuentra a “El Sol” no dialogaría con él, pues tomaría otras acciones.

“¿Qué dialogar?, si es hombre que se lo aguante, yo soy hombre y me lo aguanto”, y reveló que ya tuvo un enfrentamiento con él donde ‘volaron cosas’ y fue cuando rompieron relación.

Yo quiero que rinda cuentas en el momento que la vida nos dé la oportunidad de encontrarnos otra vez”, finalizó Matías.

