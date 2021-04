Pinc… viejo: el día que Luis Miguel defendió a Alicia Machado de Donald Trump

México.- A 17 días del estreno de la segunda temporada de “Luis Miguel, la serie”, la ex reina de belleza, Alicia Machado recordó cuando “El Sol” la defendió de Donald Trump, cuando este la llamó gorda.

Por primera vez, la venezolana contó para “Ventaneando” cómo fue su amorío con Luis Miguel, el cual no prosperó a falta de tiempo, pues ambos estaban de gira.

El reinado de Alicia Machado se tornó polémico cuando Donald Trump era el dueño de Miss Universo y la llamó gorda, y entonces Luis Miguel se volvió un apoyo incondicional para ella.

Cada vez que salía que yo era una gorda, que era una cerda, que yo era esto, que yo era lo otro, él siempre era ‘no, si tú eres bien linda, ¡qué gorda nada!, tú no les hagas caso, ¡pinc... viejo!, no te dejes, no te quedes sola con él’, me decía”, contó Machado sobre Luis Miguel.