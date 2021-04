El día que Luis Miguel defendió a Manzanero de ofensa de conductor (VIDEO)

México.- Luis Miguel, quien colaboró de cerca con Armando Manzanero, con quien nunca se reconcilió, no lo pensó para salir en su defensa en una entrevista en la que, a modo de broma, un conductor chileno le preguntó por la altura del yucateco, la respuesta del Sol fue “humillante”, pero elegante.

Armando Manzanero falleció el 28 de diciembre de 2020 y nunca se reconcilió con Luis Miguel al que llamó malagradecido cuando supo que no quiso participar en un homenaje que se le hizo al yucateco en Chichén Itzá, en 2018.

Pero sí salió en su defensa en 1997 durante una entrevista con Cecilia Bolocco y Álvaro Salas para el programa chileno “Viva el lunes”, donde dio su opinión sobre temas de Armando Manzanero grabadas en varios idiomas, dijo que él jamás lo haría en otro idioma que no fuera el español.

Han de tener sus versiones en chino, yo no las he escuchado, ni pienso grabarlas, porque no creo que suene como el sentimiento que tiene que llevar un bolero, debe ser en español, ha habido excepciones, por ejemplo, “Cuando vuelva a tu lado” que se hizo en inglés, fue un gran éxito en Estados Unidos”, respondió.