VIDEO. Luis Miguel hizo un scketch con Don Ramón y cantaron ‘La chica del bikini azul'

Ciudad de México.- Como todos sabemos, “El Chavo del 8” fue uno de los programas más vistos en la televisión mexicana y en todo latinoamérica, por lo tanto, durante los años ochenta el personaje de Don Ramón era muy famoso en este país.

El comediante Ramón Valdés, quien le dio vida a este personaje tuvo la oportunidad de cantar uno de los clásicos de Luis Miguel, quien también estaba en su mejor momento durante aquella época.

Así se divirtieron Luis Miguel y Don Ramón cantando ‘La chica del bikini azul'. Foto: Especial.

“El sol” se encontraba en los inicios de lo que sería una exitosa y larga carrera artística bajo la tutela de su padre, Luis Rey, quien guiaba cada paso del cantante, pues tenía tan solo 14 años.

Como la fama Luis Miguel iba en ascenso, llegó un momento en que era convocado a varios programas de Televisa, como parte de su promoción artística, y fue cuando conoció al integrante del elenco de “El Chavo del 8”.

Curiosamente, el actor que interpretaba al padre de “La Chilindrina” conducía su propio show de televisión, por lo que Ramón Valdes y Luis Miguel hicieron el sketch “Aprendiz de pirata”, en el que le daban vida a un par de bucaneros, y como parte la dinámica cantaron un par de estrofas de su éxito del momento "La Chica del Bikini Azul".

El comediante cuyo papel era conocido por no pagarle la renta al “Señor Barriga”, le dio unos consejos a Micky. Y como parte de esta ficción le habló sobre su comportamiento como hombre y le dijo: “Si no llevas el rumbo, Luis Miguel… yo te lanzo por la borda, he dicho”.

El aún se encuentra en YouTube y es la prueba de que ambos cantaron y se divirtieron juntos en aquellas épocas.

