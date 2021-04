CDMX.- La diferencia de edad fue el gran obstáculo entre Luis Miguel y Lucía Méndez. En distintos medios, la leonesa declaró que fue ella quien rechazó a Luis Miguel, después que éste le confesara que era el amor de su vida.

Lucía dijo en diferentes entrevistas, que tras publicarse en el libro “Oro de Rey” de Javier León, ella confirmó aquellas aseveraciones que la relacionaron con el cantante. Añadió que fue un romance apasionado y breve.

La también cantante, destacó que Luis Miguel solía abandonar a sus parejas, por lo que ella resaltó ser de las pocas que le dieron el ‘No’.

Méndez agregó que en algún momento, Luis Miguel le reclamó por no concluir con este ciclo.

Sí, él realmente habló de ese pasaje de nuestras vidas, la verdad me sentía tan mal, me dijo hasta de lo que me iba a morir. Fueron fuertes los reproches, me dijo que fui mala, pero no fue violento, solo estaba muy enojado. Se desahogó, le dije que lo sacara y acordamos seguir con nuestras vidas”.