¡Lo odiamos! en Luis Miguel la serie 2, pero ‘Joe’ ha sido lo mejor para el actor Juan Ignacio Cane

CDMX.- Juan Ignacio Cane presta su cuerpo al uruguayo José ‘Joe’Pérez en la serie de Luis Miguel 2, y cada fin de semana sus villanías son motivo de repulsión para muchos fans de Luis Miguel.

En entrevista, el actor habló sobre su papel en la serie, que sigue los pasos de esta estrella latinoamericana, y que poco a poco, muestra su travesía por el mundo de la música.

A pesar de que me tocó un personaje hijo de la chin...la gente lo ha entendido bien y me piden un abrazo, a veces un ¡te odio José!, pero me dan un abrazo. Es parte de la chamba”, dijo vía telefónica.