Andrés García sostiene que Luisito Rey sí mató a Marcela Basteri y que sigue enterrada en 'Las Matas'

Ciudad de México.- Tras los dos primeros capítulos de la segunda temporada de “Luis Miguel, 2 temporada”, Andrés García sostiene los hechos que se relatan en la serie, en torno a que Luisito Rey pudo haber asesinado a la madre de Luis Miguel.

Según relató en una exclusiva a Ventaneando, y como hoy se ha cotejado en la serie, Luisito pidió ayuda a Andrés García y al propio jefe policíaco Arturo ‘Negro’ Durazo entre la década de los 80’s.

Me pidió ayuda a mí y claro que me negué, igual el Negro Durazo, no apoyamos esa petición”, compartió.