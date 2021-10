Diego Boneta rompe el silencio por denuncia de golpes de Martín Bello en ‘Luis Miguel, la serie’

España.- Diego Boneta por fin rompió el silencio respecto a la denuncia del actor Martín Bello, quien en la “Luis Miguel, la serie” interpreta al tío Tito, pues este asegura que en una escena el mexicano lo lesionó porque lo golpeó de verdad.

El actor Martín Bello interpreta al tío de Luis Miguel en la serie de Netflix, y hubo una escena de violencia, en la que el actor Diego Boneta lo golpea, pues le está reclamando a su personaje por no decirle qué pasó con Marcela Basteri, la madre de ‘Micky’.

Sin embargo, tiempo después, Martín Bello reveló que Diego Boneta lo lesionó en esas escenas y estaba considerando poner una demanda.

En una escena de la serie de Netflix Luis Miguel golpea a su tío Tito. Foto: Instagram

En entrevista para varios programas de televisión, el español Martín Bello relató el daño que había sufrido en un brazo, el cuello y otras partes de su cuerpo.

En un momento ya no era interpretación, me estaba agrediendo de verdad”, relató en aquél entonces el intérprete del Tío Tito.

Diego Boneta no había querido dar declaraciones al respecto, pero en su visita a Madrid, España, a la entrega de Premios Platino, dio una entrevista a “Ventaneando”, donde por fin rompió el silencio respecto a esta polémica.

Es algo que me da tristeza, los que estaban presentes cuando filmamos la escena se dieron cuenta de todo, créeme que soy una persona demasiado cuidadosa cuando se trata de ‘stunts’”, contó Diego Boneta.

El protagonista de “Luis Miguel, la serie”, recordó que Martín Bello no quiso usar protección para la escena en la que habría violencia.

El actor español Martín Bello interpretó al tío Tito en 'Luis Miguel, la serie'. Foto: Instagram

“He hecho muchísimas películas que requieren de eso, el cuidado de la producción, específicamente para esa escena fue muy alto y yo recuerdo que Martín no se quiso poner protecciones, fue una sorpresa para mí. Se nos hizo raro a todos, porque de hecho el día de la escena yo le dije ‘ponte rodilleras, ponte coderas, ponte protección de espalda’ y él me dijo ‘no, no, es que no quiero’”, explicó el mexicano.

Diego aseguró que tras cada toma le preguntaban si se encontraba bien, y que incluso del set salió perfecto; Boneta expresó además que él mismo ha hecho escenas de ese tipo y que cuando te lesionas lo sabes en el momento, no días después.

Yo ya me he lastimado haciendo stunts, y cuando te lastimas es al instante, o sea, si es algo grave, es ‘corte, estoy lastimado, pausa’”, contó.

“No me enteré de que tuvo este problema, hasta semanas después”, agregó el actor pues tiempo después supo que Martín Bello planeaba demandarlo, noticia que no se esperaba. “Sí me decepcionó sobre todo de él, pero, ¿qué quieres que te diga?”.

El 28 de octubre se estrena la tercera temporada de 'Luis Miguel, la serie'. Foto: Instagram

Lo que viene en la última temporada de ‘Luis Miguel, la serie’

Respecto a lo que se verá en la tercera y última temporada de “Luis Miguel, la serie”, Diego explicó en la entrevista que será más fuerte y más arriesgada.

“Viene ya el cierre, ya la última. Después de cuatro años y medio de estar en esto, creo que es un muy buen cierre. Esta temporada viene como la más arriesgada, la más fuerte, como que dijimos ‘si con esta nos vamos, vamos a poner todas las carnes al asador”.

