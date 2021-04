Elizabeth Guindi: ‘Fue una fortuna contar la vida de Luis Miguel’

Ciudad de México.- Faltan pocos días para revivir la experiencia dominical de sentarse en el sillón, y ver capítulo a capítulo cómo se desentraña la vida de Luis Miguel en la segunda temporada.

Elizabeth Guindi, quien forma parte del elenco de este nuevo proyecto, que se transmitirá domingo a domingo a las 7 de la noche por Netflix, platicó sobre cómo llegó el proyecto a su vida; el impacto de Diego Boneta en la serie, y cómo fue personificar a Carmen Robles, alguien tan cercano a Luis Miguel.

Elizabeth será parte crucial en la historia. FOTO: MAKEITPRENSA

"Estaba en Argentina tomando un curso, me llega el casting y en medio del curso le pido apoyo a varios argentinos, vi que salió algo mal, regresé a México y lo hice de nuevo. Me dijeron que si quería ser parte y así me quedé”.

Una cosa muy importante es que el director (Humberto Hinojosa) requirió un ensayo antes de presentarse, para mí el proceso es lo más importante. Haber ensayado fuera del set, con el actor, a un nivel más teatral y profundo. Creo que por eso el nivel de la serie es superior, porque tiene un director que sabe que si se ensaya creces en ese espacio”

Elizabeth será la madre de su manager Patricio Robles, interpretado por Pablo Cruz, un hombre que lucha por un sueño, y mostrará los claroscuros de los personajes.

Patricio será pieza clave en la carrera de Luis Miguel. FOTO: ESPECIAL

“El personaje de mi hijo fue pieza básica en la vida de Luis Miguel, pero mi personaje es la pieza básica de mi vida. Lo que pintan los episodios en los que estoy, es la vida de este personaje, y cómo tiene que liberarse del yugo familiar para seguir sus sueños, apoyar a Luis Miguel y seguir su vida como productor, cuando en la familia no se le apoyaba”

La segunda temporada se tornará más misteriosa. FOTO: ESPECIAL

¿VAS A TRABAJAR CON ESE CANTANTUCHO?

Elizabeth adelantó que se pondrá en la mesa, el tema del control, y también la liberación.

Yo soy importante en el desarrollo de mi hijo cuando se libera de mí, decide hacer de su vida lo que él considera que es mejor, y que lo llevó a guiar el camino de Luis Miguel”, dijo.

La actriz mostrará la dureza de una madre. FOTO: MAKEITPRENSA

Guindi adelantó que tal fue su experiencia con el actor, que formará parte de la tercera temporada de la serie.

Quedé tan enamorada del proceso, que le dije a Hinojosa: ‘Quiero volver a trabajar contigo’, y me hablaron para la tercera temporada. A mí lo que más me gusta es trabajar con el que tiene alto respeto por su trabajo, y me encontré con esto”.

Para la histrión el trabajo fue gratificante en todos los niveles.

Fue a nivel vestuario, maquillaje, había un profesionalismo de primera, por eso la calidad del producto es tan buena. Lo que les puedo decir es que es impresionante en Argentina, China, España, el éxito que tiene Diego Boneta”

“Para los jóvenes de esta generación, el Luis Miguel es Boneta, no fue el que yo conocí de chiquita y ése es el fenómeno y ahora hay dos Luis Migueles, uno que actúa y otro que canta. Mis respetos para él”, finalizó.

La serie estará disponible cada domingo a las 7 de la noche por Netflix.