Fue tu padre, fue un accidente: Luis Miguel, la serie, expone asesinato de Marcela Basteri

México.- “Luis Miguel, la serie”, en su primer capítulo, el cantante por fin expone todo sobre el paradero de su madre, Marcela Basteri, quien al parecer fue asesinada a manos de Luisito Rey, en una discusión que se salió de control.

También expone que Marcela pudiera estar sepultada en Las Matas, el chalet familiar de los Gallego en Madrid, España.

Pero antes, Luis Miguel buscó incansablemente a Marcela Basteri a través de su manager, Hugo López, quien primero le aseguró que vieron a su madre salir de un banco, en 1992.

Su manager le dijo que eran buenas noticias, pero El Sol no lo ve así.

No son buenas noticias mientras no pueda ver a mi mamá”, le grita al manager.

Pero más tarde, Luis Miguel se entera que la mujer del banco no era su madre, sino Alma Ferré y le deja claro que la investigación sigue en curso.

Pero entre Luis Miguel y su hermano Alejandro deducen que en realidad se trata de María Carrasco, una ex empleada de Las Matas, a quien busca y pregunta por qué usó el pasaporte de su madre para sacar dinero del banco.

María le revela que Tito le dio el pasaporte de Marcela y hacerse pasar por ella para sacar dinero de un banco, el cual le entregó a Tito y a Luisito Rey. María le asegura que no es a la Policía a la que le teme.

Más tarde, Luis Miguel le confiesa a su hermano Alejandro que fue su tío Tito quien le dio el pasaporte de Marcela Basteri a la ex empleada, que incluso, cuando ella fue a Las Matas, él le abrió la puerta y pudo ver que su camisa tenía manchas de sangre, pero antes escuchó gritos. Aunque Alejandro duda.

Luis Miguel pierde la cabeza de nuevo y enfrenta y golpea a su tío Tito para exigirle que le diga el paradero de su madre.

El hermano de su padre intenta fingir que no pasa nada, pero “Luismi” se le va a los golpes y le recuerda lo de su camisa.

¡Que no fui yo! ¡No fui yo! ¡Que fue tu padre! ¡Fue tu padre! Me obligó a chantajear a María. Me dio el pasaporte, me dio sus cuentas…”.