¿Qué actriz interpretará a Mariah Carey en 'Luis Miguel, la serie'?

México.- Conforme se acerca la fecha de estreno de la segunda parte de "Luis Miguel, la serie", se siguen revelando incógnitas respecto a la trama y a los personajes que participarán en la exitosa producción de Netflix.

En la primera parte de la serie sobre la vida y carrera de Luis Miguel, que se estrenó en 2018 a través de la plataforma de streaming, salieron a la luz los primeros amores del cantante de "La incondicional", tales como su importante noviazgo con Issabela Camil, hija del empresario Jaime Camil, así como su apasionada relación con la fotógrafa Mariana Yazbek.

No es un secreto que 'El Sol' ha sido un hombre de muchas conquistas, y entre las mujeres con las que se le ha relacionado está la cantante estadounidense Mariah Carey, quien tuvo un fuerte romance con Luis Miguel que duró 3 años, el cual comenzó en 1998.

Pero la incógnita ahora es quién dará vida a Mariah Carey en la serie protagonizada por Diego Boneta, la cual estrenará su segunda parte el próximo 18 de abril.

Según el periodista de espectáculos Michelle Rubalcava, quien interpretará a la cantante de "All I want for Christmas is you", no será una actriz mexicana, sino una británica.

A través de su canal de Youtube, Michelle Rubalcava anunció que la actriz que se meterá en la piel de Carey se llama Jade Ewen.

Jade Ewen interpretaría a Mariah Carey en 'Luis Miguel, la serie'. Fotos: Instagram

Según 'Mich', las pruebas de lo que afirma es que Jade ha tenido interacción con integrantes del elenco de la serie, como Diego Boneta, además, a través de Instagram, Jade publicó el libro biográfico de Carey.

Desde noviembre la actriz hizo público su interés y admiración hacia Mariah Carey.

“Hace un tiempo, esta actriz se seguía con Diego Boneta en Instagram, y dirán: ‘Ay, bueno, eso no es una prueba. Todo el mundo sigue a Diego Boneta’. Pero, ella subió historias en México y luego empezó a seguir las cuentas de Netflix, de la serie de Luis Miguel, de Luis Miguel, de Mariah y de varios actores del elenco”, aseguró Rubalcava.

¿Quién es Jade Ewen?

Jade Ewen mostró su interés en la cantante Mariah Carey, pues hace unos meses publicó un libro biográfico de la estrella, y escribió que era su inspiración para ser cantante; tal vez ya se estaba preparando para interpretarla.

Jade Ewen es una actriz y cantante nacida en Londres, Inglaterra. Foto: Instagram

Jade Almarie Louis Ewen nació en Londres, Inglaterra. Tiene 33 años, además de ser actriz ha destacado como cantante, pues representó a Reino Unido en el concurso Eurovision en 2009, además de formar parte del grupo Sugababes, con quien lanzó un disco.

Como solista ha lanzado tres álbumes: "Got you", "It's my time" y "My man", y si se preguntan si tiene talento para cantar, aquí les dejamos su participación en la final de Eurovision para que tengan su propia opinión.

En la pantalla, la actriz ha participado en las series "Out there" (2003) y "Myths", (2009), además en la película "End of a gun" (2016), en la que compartió créditos con Steven Seagal, según el sitio especializado IMDB.