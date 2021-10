‘Luis Miguel, la serie’: salen nuevos detalles de la desaparición de Marcela Basteri

Ciudad de México.- El día de hoy se estrenó la tercera temporada de Luis Miguel: la serie, con la cual pretenden cerrar la trama de la historia de “El Sol” y en la que pretenden concluir historias que quedaron abiertas en la segunda temporada.

Una de ellas es la relación que llevaba con Sergio, su hermano menor, así como sus nuevas relaciones amorosas; pero lo que muchos quieren saber es qué sucedió con su madre, Marcela Basteri, ya que es una de las grandes incógnitas en la vida del cantante.

Anteriormente se abordó el tema y se expuso muy poco sobre lo que pasó con Marcela, pues solo se dijo que Luis Rey tuvo algo que ver con su desaparición, lo que motivó a Luis Miguel a contratar agentes especializados para dar con el paradero de su madre, lo cual no tuvo éxito.

Adua Basteri, la tía abuela de Luis Miguel, concedió una entrevista al programa Ventaneando y aseguró que ella fue la última persona que vio con vida a Marcela Basteri, además confirmó algunas teorías al respecto de la curiosa desaparición.

Vino a Italia para visitar a su padre y encontrarse con su familia. Eso es suficiente. No le preguntamos nada, porque dijo que se llevaba bien con el padre”, expresó.

Adua detalló que se encontró con la esposa de Luis Rey en Italia en 1986, cuando llegó a su casa paterna cansada de los malos tratos de su esposo, además de violencia física y verbal.

Además, la tía reveló que Marcela Basteri sabía que la engañaba con otras mujeres, pero especialmente, que tomaba gran parte del dinero que ganaba el hijo de ambos cantando.

Marcela no tenía planeado regresar a México y durante su permanencia en Italia recibió una llamada de Luis Rey que le pedía firmar un permiso para Luis Miguel, quien era menor de edad y autorización de los dos, por lo que ella partió a Madrid y nunca más se supo de ella.

Empezamos a entender que no todo estaba bien cuando desapareció. Si ella me hubiera contado cómo iban las cosas con su marido, no la hubiera mandado a España”, remató.