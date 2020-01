Luis Miguel me tiene que pedir permiso a mi sobre mis hijos: Aracely Arámbula

México.- Sin rodeos y por primera vez, la actriz Aracely Arámbula aclaró ante la prensa que ella, al igual que muchas mamás mexicanas, mantiene económicamente a sus dos hijos y que Luis Miguel no le da un solo peso.

Y de paso, ‘La Chule’, como también se le conoce a la actriz, aclaró que ella no necesita el permiso de nadie para decidir si muestra o no el rostro de sus hijos, que más bien, a ella le deben pedir permiso para cualquier situación que tenga que ver con ellos, pues están a su cuidado.

Yo trabajo mucho y la verdad es que vivimos muy bien con lo mio, yo soy mamá y papá, soy una mujer que, como muchas mujeres, nos hacemos cargo, no solamente económicamente, es que no es solo esa la carga, es la educación, es estar al pendiente de ellos y más ahorita con la adolescencia”, respondió Arámbula.

Y entre risas, dijo que para usar su nombre o el de sus hijos Miguel y Daniel en la segunda parte de la serie de Luis Miguel lo deben hablar primero con ella a través de sus abogados.

Y sobre por qué decidió ocultar el rostro de sus hijos Miguel y Daniel públicamente, Aracely Arámbula respondió que lo hace por decisión propia, no por qué alguien se lo prohiba.

No me prohíbe nadie, yo soy una mamá… nadie me va a prohibir nada porque yo soy la mamá y yo soy la persona que decido al cien por ciento de todo, al contrario, a mi me tendrían que pedir permiso para salir en la serie, soy una mujer muy privada, toda la vida lo he sido”.