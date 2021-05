Luis Miguel presume que hizo récord mundial por descargas en Spotify

México.- Luis Miguel compartió un logro más con sus millones de seguidores, es el primer mexicano en hacer récord de descargas en la plataforma de Spotify.

Con este récord musical, “El Sol de México” se convierte en el mexicano más escuchado en el mundo. Y esto se da a tres semanas del estreno de “Luis Miguel, la serie” en su segunda temporada, para Netflix.

El ahora cantante mexicano más escuchado en el mundo compartió una imagen en la que se acredita su récord al haber superado los 5 mil millones de reproducciones de todo su repertorio musical.

El anuncio lo hizo Spotify, pero luego se le sumó el cantante de 50 años, quien lo celebró en sus redes sociales.

“El Sol de México compartió con sus seguidores un logro más en su carrera artística. Foto: Instagram.

Este logro de Luis Miguel se debe a su repertorio, el cual incluye temas de los 80’s y 90’s como “Decídete”, “Palabra de honor”, “Amarte es un placer”, hasta “La fiesta del mariachi”, una de las más recientes, entre muchas más.

¿En qué porcentaje de escucha la música de Luis Miguel?

Las canciones de Luis Miguel han sido descargadas por más del 80% de la población mundial que es de un aproximado de siete mil 600 millones de habitantes, lo que hace al “Sol” un artista único.

La reacción de sus fans, quienes señalan estar al pendiente de la bioserie del cantante, se mostraron felices y recordaron porque es el mejor intérprete de México.

A la celebración por este nuevo logro de Luis Miguel se unió Warner Music México, su casa productora. Foto: Instagram.

Más que un artista, una leyenda”, “Eso es gracias a la serie de Netflix”, “Enamorada del Sol por siempre”, le escribieron.

Luis Miguel también tiene la canción más valorada de México

Hace unos días, la compañía financiera australiana S Money dio a conocer el resultado de su investigación titulada The Most Valuable Song from Every Country (La Canción Más Valiosa de todos los Países) en la que hay una mexicana y es de Luis Miguel.

El tema que aparece en esta lista es “Ahora te puedes marchar”, composición de Luis Gómez Escolar, Inor Raymonde y Mike Hawker, y pertenece a su álbum "Soy como quiero ser" que salió en 1987.

Como dato curioso, este tema es la versión en español de la canción en inglés “I Only Want to Be with You”, interpretada por Dusty Springfield, en 1963.

Este estudio se hace en base a una compilación de datos tomados de la plataforma Kworb sobre ganancias y recaudaciones que obtiene Spotify y los artistas con las canciones más escuchadas en cada país para estimar cuáles son los temas con mayor valor en dólares.

Y en México, Luis Miguel tiene la canción mejor valorada.

mhuizache@am.com.mx