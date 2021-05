Yo tengo una familia y soy feliz: Sergio Mayer se va contra Luis Miguel

México.- "Luis Miguel, la serie", en su segunda temporada, ha propiciado reacciones de los retratados en esta historia, como Sergio Mayer, quien asegura que la historia de su esposa, Issabela Camil, no le incomoda y no es tema de conversación en su familia.

Para “Ventaneando”, Mayer aclaró si le incomoda la historia que su esposa vivió junto con Luis Miguel y que fuera retratada en su bioserie.

El actor y diputado también habló de si llegó a ver a Luis Miguel como una sombra en su vida con Issabela, lo cual negó.

Incluso, el también diputado de Morena presumió que él sí tiene una familia y es feliz a su lado y volvió a aclarar que la vida del “Sol de México” no le interesa.

Y perdón pero, si te pones a ver y a lo mejor está mal que yo lo diga, sé que me van a criticar y todo, pero, yo tengo una familia, yo no sé ni conozco él como esté ni su vida y no me interesa, yo tengo una familia, soy feliz, sombra, jamás ha habido ese tema”, remató Sergio Mayer Bretón.