CDMX.- “¿Te escapaste del hotel de Acapulco para pasear en yate con Luis Miguel?”. Esa fue la pregunta que le hicieron a María Antonieta de las Nieves, La Chilindrina, en el programa El Valor de la Verdad.

A La Chilindrina no le quedó de otra que decir la verdad, pues estaba sometida a un detector de mentiras, y luego de aventarse un gran suspiro al recordar su aventura con Luis Miguel, asintió cerrando los ojos.

Luis Miguel debutó como cantante desde que era un niño, por lo que a lo largo de su carrera, ha conocido a cientos de mujeres del medio de la farándula con quienes se le ha relacionado.

En Luis Miguel La Serie, que emite su segunda temporada en Netflix, han abordado sólo algunos de sus romances, pero la realidad es que Luis Miguel era un conquistador.

Nadie sospechaba de La Chilindrina, y fue ella misma quien hizo la confesión de que se escapó con el cantante de “Suave” en Acapulco.

La actriz contó que fue una escapada romántica junto al cantante en Acapulco durante la década de los ochenta.

La Chilindrina agregó que Luis Miguel le cantó la canción “Dos Enamorados”.

Estaba yo en la playa, me estaba asoleando y pasaba un yate y pasaba el otro yate y el otro yate y: ‘fiu fiu, hay que bonita chica’. Y entonces me dice: ‘oye nena tú sabes quién soy yo. Le dije: ‘no-o’. Le dije: ‘tú sabes quién soy yo’. Me dice: ‘sí eres La Chilindrina’. Y le dije: ‘y tú eres mi amor soñado’”, recordó.

La Chilindrina solo le puso una condición a Luis Miguel para escaparse con él.

Y entonces me invitó a su lancha y nos fuimos y nos tomamos una ‘inkakola’. Me dijo: ‘qué quieres champaña, coñac, whisky’. No se cuantas porquerías me dijo, y le dije: no, si no hay ‘inkakola’ yo no voy’. Y entonces fui y nos fuimos en la lancha y vimos el atardecer tan bonito y tan romántico, y tomamos rico y luego nos sacaron la foto para que él no diga que no fui su primer amor”.