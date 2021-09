Luis de Alba fue operado gratis por un doctor debido a que es su fan desde niño

Guadalajara, Jalisco.- Luis de Alba asegura que tiene un ángel y está agradecido con Dios y con el equipo médico, encabezado por el doctor Julio Ramos, pues gracias a él fue operado sin tener que pagar tras la caída que tuvo que le provocó una fractura de fémur.

El comediante Luis de Alba sufrió una grave caída en Monterrey, donde se preparaba para una serie de shows, pero tuvo que ser internado debido a que se fracturó el fémur derecho.

Tras esta noticia se supo que el actor no tenía el dinero suficiente para pagar su atención médica, incluso comenzaron a pedir donativos a través del sitio GoFundMe pues requerían 400 mil pesos para los gastos hospitalarios.

El programa “Ventaneando” difundió esta noticia y fue como el doctor Julio Ramos, quien es el médico que realizó el trasplante de riñón al cantante Julio Preciado, se enteró se puso en comunicación con Rosario Murrieta, la jefa de información del programa de TV Azteca, pues quería estar en contacto con la esposa de Luis de Alba, para ofrecerle su ayuda.

Julio Ramos, especialista en nefrología, no solo les dijo que se haría cargo de la cirugía que necesitaba el comediante, sino que además se encargaría de su traslado hasta Guadalajara, en una ambulancia aérea.

Luis de Alba fue internado en el Hospital Country 2000, el mismo donde desde hace casi dos meses permanece internado Vicente Fernández, sin embargo, dijo que no ha tenido contacto con él por respeto y privacidad hacie el cantante.

En exclusiva para el programa de espectáculos que lidera Pati Chapoy, el doctor Julio Ramos, junto a Luis de Alba y su esposa Abigail Alfaro, se comunicaron desde el hospital para dar detalles sobre la salud del intérprete de ‘El Pirrurris’, quien dijo estar bien.

"Esto ha sido como un sueño rápido, desde la caída los dolores el viaje por carretera de 10 horas, es horrible con todos los huesos rotos, pero sabiendo que el Señor no se equivoca nunca, sabiendo que apareció aquí mi querido, ya mi doctor de cabecera, y que a través tuyo hubo muchas ventajas, eres mi ángel”, le dijo De Alba a Pati Chapoy.

El comediante compartió que fue una sorpresa para él darse cuenta de la cantidad de apoyo recibido en tan poco tiempo.

Yo no me imaginaba algo tan fuerte de la gente que se preocupa desde Alaska, Los Ángeles, Latinoamérica, en un día y medio ya me habían mandado dinero”, contó.