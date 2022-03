‘Luis de Llano abusó de mí’: Sasha Sokol revela que ella tenía 14 años y él 39

México.- Hace unos días el productor Luis de Llano aceptó en entrevista con Yordi Rosado que había tenido un romance con Sasha Sokol cuando ella formaba parte de Timbiriche, y ahora la cantante se atrevió a hablar por primera vez de lo que calificó como abuso de parte del hombre 25 años mayor que ella.

Sasha Sokol utilizó sus redes sociales para hablar de una vez por todas sobre lo que vivió junto al productor Luis de Llano Macedo, con el fin de que cosas como la que ella vivió no se repitan.

Luis de Llano dijo que tuvo un romance con Sasha Sokol durante una entrevista con Yordi Rosado. Foto: Instagram

“Luis de Ya no. Mientras mujeres en mi situación no nos atrevamos a hablar con la verdad, seguirá habiendo hombres como Luis de Llano.

¿Demasiados anuncios? Disminuir publicidad

Desde los 14 años quise creer que fui responsable de lo que pasó. Hoy comprendo que mi única responsabilidad fue guardar silencio".

"Hace dos días, Luis volvió a hacer declaraciones falsas sobre nuestra relación”, explicó Sashal Sokol en un hilo de Twitter.

“Abusó de mí entonces y abusa hoy al manipular la verdad. Al querer minimizarla para eximir su responsabilidad en los hechos”, agregó.

“Hoy es día internacional de la mujer. Muchas personas piensan que es un día para felicitarnos. No es así. Este día es para reflexionar y alzar la voz ante el abuso sistemático en el que nos hemos visto atrapadas de mil maneras”.

Sasha explicó que la relación comenzó cuando tenía 14 y él 39, la cantante estaba en Vaselina con Timbiriche “y era claramente una niña”. Reveló que estuvieron juntos casi 4 años y cuando su familia se enteró se volvieron locos, pues Luis era un año más grande que su papá y tenía la misma edad de su mamá.

“Fernando me desadoptó. Literalmente, me desadoptó —al escribir esto el corrector me da otras opciones ya que la palabra “desadoptar” no existe en el diccionario—. Ésa fue la primera gran pérdida de mi vida.

Para intentar separarnos, mi mamá me sacó de Timbiriche mandándome a estudiar fuera del país. Abandonar al grupo fue la segunda pérdida”, compartió la cantante.

Sasha tenía 14 años y estaba en Timbiriche cuando comenzó su relación con Luis de Llano. Foto: Especial

Continuó contando que siguieron juntos y lo ocultó a su mamá hasta cumplir 17 años cuando le dijo la verdad; y poco tiempo después terminó con él.

Me costó mucho dejarlo, él era un hombre poderoso en la industria; mi representante y mi productor. Yo tenía mucho miedo que al separarnos mi carrera se viera lastimada”.

'Sí, sí tuve un romance con Sasha', aceptó Luis de Llano

Durante la entrevista que Luis de Llano tuvo con Yordi Rosado, el productor aceptó que tuvo un romance con Sasha, pero que duró ‘dos semanas’.

“Sí, sí tuve un romance yo con Sasha, me enamoré y me mandó al demonio, lo admito, tuve un momento en que convivimos mucho y estuve muy enamorado de ella y un día me dijo nada qué ver, y nada que ver y se acabó”, dijo Luis.

“La mamá era tan inteligente, tan alivianada que obviamente dijo ‘oye no quiero que esté en tu casa más’ y dejó de venir a mi casa y también el día que Sasha se desencantó con ese momento pues cambió nuestra relación completamente”, agregó.

Ante estas declaraciones, Sasha asegura que Luis de Llano miente porque sabe que lo que hizo es un delito. "Durante toda nuestra relación yo fui menor de edad”.

“Asumo la parte que me debe corresponder, pero ya no puedo –ni debo— guardar silencio.

La vergüenza y el miedo nunca deben ser más grandes que la verdad. Asumo las consecuencias que puede traer la verdad.

Le ofrezco disculpas a mi familia y a Alejandro, mi pareja, por ponerlos nuevamente en una situación así de incómoda.

Hablar de esto me hace sentir una enorme vergüenza. Durante décadas quise creer que no mencionarlo haría que desapareciera. Estaba equivocada.

Si existiera algún tipo de paz detrás de compartir esta historia personal tan dolorosa, es la de darle fuerza a otras mujeres para que alcen la voz si viven en alguna situación de abuso", señaló.

En Twitter comenzaron los mensajes de apoyo a Sasha Sokol tras revelar lo que vivió con Luis de Llano Macedo.

"14 años. Eras una niña. NO sabias lo que pasaba Él SI. Llora, grita, haz toda la catarsis que necesitas. No te quedes con NADA QUE TE HAGA DAÑO".

"NADIE tiene derecho de interferir con tu paz. Te abrazo con mucho cariño como el gran ser humano que eres".

"Por fin después de tantos años puedes liberar todo ese dolor. En su justo momento, cuando muchos te acogemos a la distancia y te admiramos por el valor de hablar. Porque eras una niña y tu no tuviste culpa de nada. Vive Sasha, hoy más libre que nunca", fueron algunos de los mensajes.