Luis de Llano buscó a Sasha Sokol para detener polémica, pero ella rechazó la llamada

México.- A raíz de la entrevista en la que Luis de Llano Macedo aceptó que tuvo un romance con Sasha Sokol y que ella lo acusó de abuso, la buscó para aclarar las cosas y pedirle no hacer grande el tema, pero le rechazó dos llamadas telefónicas, pues no quiere saber de él.

Un amigo cercano asegura que la ex Timbiriche se está asesorando legalmente para llegar hasta las últimas consecuencias, pues en ese entonces ella tenía 14 años y Luis de Llano Macedo, 39.

Comentó para Tv Notas que lejos de sentirse temerosa o arrepentida, la cantante está segura de lo que hizo, pues se siente liberada.

Agrega que era un tema archivado para ella, pero luego de ver la entrevista del ex productor de Televisa que le mandaron sus fans, se molestó y decidió hablar.

Al preguntarle si sabía el motivo de las llamadas, respondió que sí, que Luis de Llano le escribió para decirle que no era necesario que hiciera esos comentarios, que lo veía innecesario a estas alturas.

(Le dijo) que él nunca habló mal de ella, que no la señaló de nada y que no quiso hacer más grande el tema de la relación, y justo por eso es que no había dado detalles de nada. Quería saber qué la llevó a hacer todo este escándalo y ver la manera de parar todo”.