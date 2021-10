Por esta razón detuvieron a Luisito Comunica en Venezuela

Venezuela.- Una vez más Luisito Comunica se metió en problemas, pero esta vez terminó detenido en Venezuela, donde recientemente compró una casa, y es que el influencer entró a un lugar prohibido con el fin de grabar para su canal de YouTube por lo que fue arrestado.

Fue el mismo Luis Arturo Villar Sudek, nombre real del youtuber, quien reveló a través de un video su más reciente experiencia con la ley en Caracas, Venezuela.

Con la frase: "Aquí hay que tener un permiso especial”, inicia el video titulado “Mi experiencia detenido por la policía en Venezuela”.

Luisito Comunica fue a un barrio llamado La Cota 905, pues según se decía que es una zona llena de riesgos y misterios, pero lo que no sabía el famoso, es que no estaba permitida la entrada.

“Me pareció interesante para un video”, fue lo que explicó el famoso youtuber sobre su visita a ese lugar.

Según medios locales, Luisito visitó varias zonas de Caracas, incluyendo este barrio que estaba resguardado por militares, pero desconocía que estaba prohibido filmar.

Lo que yo no sabía, es que esta zona está actualmente siendo cuidada por militares, tiene intervención de las autoridades de la policía y del ejército... no tenía idea que no se puede entrar a La Cota 905 y muchos menos con una cámara”, contó.