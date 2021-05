VIDEO. Luisito Comunica denuncia abuso de poder en el Aeropuerto de la CDMX

México.- Luisito Comunica denunció en sus redes sociales que fue multado con más de 6 mil pesos por usar su teléfono mientras esperaba su maleta en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), lo que califica de absurdo y abuso de autoridad.

El famoso bloguero mexicano compartió en stories de Instagram el momento que vivió en el aeropuerto, lo cual calificó de abuso, pues el policía que le aplicó la multa le dijo “sé quién eres y te voy a multar”, lo que el youtuber tomó como algo personal y abuso de poder.

Esto está muy loco amigos, estaba esperando mi maleta en el aeropuerto usando mi tele y me van a poner una multa de 18 mil pesos por usar mi teléfono, que tremenda locura ¿sabían que esto pasaba?”, dijo Luisito Comunica en un inicio.

El influencer sospechó que el oficial Paulino lo que quería era un soborno. Foto: Instagram.

Y mostró con video que solo a él lo estaban multando y no a otras personas a las que enfocó usando el teléfono.

Y al insistirle con la pregunta de por qué solo a él lo multaba, el oficial le respondía exigiéndole que guardara el teléfono, de lo contrario la multa sería más grave.

Por qué sólo a mí, no soy el único que está usando el celular hay más personas, mira ahí va otro con el celular. Es un acto de abuso de poder”, indicaba el influencer de 30 años.

Mostró cómo enviaron a tres militares a cuidar que no escapara. Foto: Instagram.

Al final, el trámite para darle la multa a Luisito Comunica tardó dos horas.

No sé ustedes qué opinan, a mí me huele a abuso de poder, me huele a que el oficial Paulino está tomandoselo personal, no debería ser tan tardado, siento que lo tardado es algo personal, siento que el oficial Paulino no tiene autoridad para ponernos una multa, entonces estamos esperando a que venga una persona que sí tiene autoridad”, dijo Luisito en stories de Instagram.

El oficial Paulino quiere un soborno: Luisito Comunica

El influencer Luisito Comunica opina que lo que el oficial Paulino quería era un soborno, el cual no le dio y prefirió esperar casi dos horas a que le aplicaran la multa.

Luego de estar custodiado por tres militares para que no se fuera, Luisito Comunica pudo retirarse con su multa de 6 mil 930 pesos, lo que equivale a unos 350 dólares, lo que estuvo lejos de los 18 mil pesos que el oficial Paulino le dijo para intimidarlo.

El oficial me dijo 18 mil pesos para intimidarme y que yo le dijera: ‘es mucho dinero, no, no, no, nos arreglamos tú y yo’ porque quiere un soborno”.

Pero no quedó ahí, Luisito Comunica se sorprendió aún más cuando le dijeron que tenía que pagar la multa en efectivo, con lo que dejó ver que los empleados podían repartirse el dinero.

Lo que está curioso es que tengo que pagarlo en efectivo, no se puede pagar en tarjeta, para poder sacar dinero del cajero, me acompañó un soldado para que no me escape, prófugo, porque me tienen retenido, y poder sacar en efectivo y pagar en efectivo, está raro, espero que me den un recibo para que me comprueben que no se va a repartir entre los trabajadores de ahí”.

El bloguero acudió por el dinero de la multa al cajero, acompañado de un soldado, para evitar que se fuera sin pagar. Foto: Instagram.

Al final, cuestionó que la oficina tiene terminal de un banco y dijo que bien pudieron cobrarle la multa con tarjeta.

Luisito Comunica es un famoso youtuber mexicano que tan solo en Instagram cuenta con 25.4 millones de seguidores. Foto: Facebook.