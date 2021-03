México.- Tal parece que a Luisito Comunica ya le gustó estar en el ojo del huracán, pues una vez más desató controversia por publicar en sus redes sociales una polémica imagen.

El youtuber ya tiene experiencia en esto de ser criticado en las redes sociales por publicar fotografías que desatan muchas reacciones, aunque no siempre positivas.

En esta ocasión Luisito Comunica posteó en Instagram una imagen en la que aparece junto a su novia, Arianny Tenorio, y ambos sostienen un calzón que tiene impresa una foto de ella sacando la lengua sobre la parte de los genitales.

Junto a la imagen escribió: "Mi novia me regaló estos calzones", lo que provocó múltiples reacciones, aunque a muchos les gustó la publicación, otros expresaron que era una provocación para molestar a grupos feministas.

"Queriendo cancelarlo en 3, 2, 1…" y "Nooo Las feministas te van a funar (denuncia de repudio público) y abrir millones de hilos", "Nooo Luisito te van a funar por exasogesima vez (sic)", "Seguramente ahora empiezan los ofendidos a criticar", fueron algunos de los comentarios en Instagram.

Sus criticadas acciones

Recientemente Luisito Comunica fue tachado de racista por unas imágenes de su viaje a África.

En su viaje a Kenia compartió videos junto a los habitantes del país africano, pero muchos de sus seguidores protestaron sobre sus videos y publicaciones, en los que posaba junto a niños y algunos rituales culturales. Lo tacharon de racista y de irrespetuoso con las culturas.

Las infancias negras no son decoración para tu Instagram, mucho menos atracciones turísticas para exponer en tus redes. Cuando van de vacaciones a Francia, será que se toman fotos con niñitos que no conocen y las suben sin censurarlas (…) No son un mensaje, no son una decoración, no son utilería".

El famoso mezcal

A mediados del año pasado, el famoso youtuber publicó una foto que desató la furia de muchos internautas, pues en la imagen aparecía su novia detrás y en primer plano estaba él sosteniendo una botella de mezcal, cuyo nombre era "Tus nalguitas serán mías", tras lo cual fue duramente criticado.

Por la foto en la que 'promueve' un mezcal lo tacharon de misógino, se disculpó, pero volvió a burlarse del tema con otra imagen similar. Foto: Instagram

Fue tanta la polémica que el comunicador se disculpó. "Reconozco que mi fotografía de ayer fue inapropiada y les agradezco que me tomen como ejemplo para que comprendamos que no es gracioso. Aunque simplemente me dio risa el nombre del mezcal y no pensé en el fondo de su significado, me doy cuenta que esto debe parar", escribió en Twitter.

Sin embargo, días después publicó una imagen muy similar, pero en esta ocasión Luisito Comunica estaba en el fondo y su novia era quien sostenía la botella de mezcal, tras lo cual muchos usuarios señalaron que sus anteriores disculpas no habían sido sinceras.