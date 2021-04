León, Guanajuato.- Luisito Comunica, famoso influencer, visitó nuevamente Guanajuato, donde no sólo se reunió con Vicente Fox Quesada para hablar de marihuana, sino que paseó para probar comida y bebidas alcohólicas, de las que dio su opinión.

Luisito Comunica compartió en stories de Instagram que aterrizó en el Aeropuerto de Silao, Guanajuato, para luego dirigirse a Hacienda San Cristóbal, donde charló con el ex presidente Vicente Fox de temas como la marihuana, tecnología y economía.

Pero no solo eso, el bloguero y actor de 30 años también se tomó un tiempo para pasear por algún lugar de este estado para comer pizza y tomar cerveza.

Al parecer, su viaje fue para grabar un podcast con el ex presidente Vicente Fox, lo que le causó críticas.

Venimos a Guanajuato a grabar con el presidente Vivente Fox Quesada, estoy bastante emocionado. Vicente Fox es polémico, esta va a ser una plática que me tiene emocionado. Es un ícono mexicano, super interesante, no vamos a hablar para nada de política, no hay ninguna intención oculta”, dice Luisito Comunica en Instagram.