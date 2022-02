VIDEO. Lupillo Rivera aclara si le regaló una lujosa casa a Belinda, ‘le compré regalitos’

México.- Ahora que se dio el rompimiento entre Belinda y Christian Nodal, Lupillo Rivera cobró protagonismo y aclaró si es verdad que le compró una casa en Estados Unidos a la cantante y la llenó de regalos extravagantes.

Desde el sábado, cuando Nodal confirmó el fin de su compromiso con Belinda, comenzaron a circular posibles motivos del truene y uno de ellos fue que la cantante le pidió dinero para pagar una deuda con Hacienda.

De este pago, le sobrarían 3.5 millones de dólares, dinero que usaría para terminar de pagar una casa que supuestamente Lupillo le regaló cuando anduvieron, en 2019, en Estados Unidos.

TV Azteca buscó al también llamado “Toro del Corrido”, quien aclaró si le salió caro o no andar con Belinda.

A Belinda jamás le tuve que dar nada de dinero, nunca le compré nada, bueno sí, le compré regalitos, una bolsita de aquí y de allá, pero nada así de extravagante, la verdad”, aclaró Lupillo Rivera sobre Belinda, quien fue señalada de interesada.

Aunque la también actriz sí tiene una casa en Los Ángeles, California, pero no se la pagó el integrante de la dinastía Rivera.

En el programa “Venga la Alegría”, Flor Rubio aclaró que no pretende defender a nadie, pero que Belinda es una mujer que trabaja y tiene muchas marcas a las que representa en redes sociales, por lo que no necesita del amor de su ex prometido para vivir.

La pintan como si no tuviera un centavo y tuviera que vivir del dinero de Nodal, estos trascendidos, chismes pintan a Belinda como si nunca hubiera trabajado, por lo pronto este trascendido va pa’ fuera”, remató Flor Rubio.

Lupillo Rivera y Belinda tuvieron un romance secreto ‘la amé locamente’

En octubre de 2019, Lupillo Rivera confirmó los rumores que venían tomando fuerza cuando él y Belinda fueron coach de “La Voz” TV Azteca, sí tuvo una relación de seis meses con Belinda y aceptó que la amó mucho.

Se sospechó que entre ellos había algo más que una amistad por el largo tiempo que pasaban juntos durante los ensayos.

Pero a dos meses de que el reality musical finalizó, Lupillo confirmó que sí existió el romance.

Yo conocí a Belinda en La Voz, en marzo, el 27 de marzo (de 2019) fue un día muy bonito, muy especial y el 27 de agosto fue el final, fueron 5 meses y fue una mujer que amé locamente”, explicó el cantante.

Fue una mujer que realmente quise y que honestamente le hubiera bajado el cielo y las estrellas. Nunca había amado a una mujer tanto, así de fácil, no tengo por qué rajarme. Yo siempre la he protegido, de todas las cosas, siempre he hablado súper bien de ella, nunca mal de ella y toda la vida la voy a proteger. Es la mujer más hermosa que he conocido en mi vida”, confesó para Chisme No Like.

En esa época, el hermano de Rosie Rivera se tatuó el rostro de Belinda en un brazo, que después se borró.

