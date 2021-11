Lupillo Rivera da positivo a COVID-19 y cancela todas sus presentaciones

Estados Unidos.- Esta mañana el mundo del espectáculo se despertó con la noticia de que Lupillo Rivera se contagió de Covid-19. Fue el periodista de espectáculos, Álex Kaffie, el encargado de difundir la noticia.

Al hermano de la fallecida cantante, Jenni Rivera, no le quedó más que cancelar su presentación en el festival “Soy Grupero”, el cual se llevará a cabo el próximo martes 30 de noviembre.

DE ÚLTIMO MOMENTO El hermano de Jenni Rivera (q. e. p. d.) y ex de Belinda, LUPILLO RIVERA, ha dado positivo en COVID-19 Abro hilo �� #LupilloRivera pic.twitter.com/2nlRmPuH7S

Se dice que Lupillo emprendería su viaje rumbo a la Ciudad de México, el cual tenía aparentemente planeado con mucho tiempo de anticipación, ya que iba a participar en el conocido festival de música grupera.

Durante este domingo 26 de noviembre, fue el mismo cantante quien confirmó su contagio a través de un comunicado de prensa, el cual se replicó por varios periodistas y medios informativos en sus respectivas cuentas en redes sociales.

Esta mañana amanecí sintiéndome muy mal, llamé a mi médico, quien de inmediato me ordenó realizarme una prueba COVID-19. El resultado fue positivo, por lo cual debo actuar con responsabilidad y quedarme en casa un par de semanas. Lamento mucho no poder cumplir con la agenda de actividades que tenía pactadas, en cuanto me sea posible retomaré todos mis compromisos”, se lee en el comunicado.