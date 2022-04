México.- Yordi Rosado volvió a hacerla de psicólogo al recibir en su programa de entrevistas de YouTube a Lupillo Rivera, el hermano de la fallecida Jenni Rivera y expareja de Belinda, de quien no sólo habló maravillas, también contó cómo accedió a hacerse un tatuaje de su cara.

El cantante de 50 años acudió al set del conductor Yordi Rosado para contar cómo fue su vida antes de ser famoso y lanzar más de veinte discos de estudio, actuar en las telenovelas “Libre para amarte” y “Amores con trampa” de Televisa, ganar un premio Grammy, ser coach del reality “La Voz México” y tatuarse el rostro de Belinda.

Lupillo Rivera brindó con Yordi Rosado en su programa de YouTube./ Foto: Instagram

Lupillo Rivera y Belinda sí fueron novios

Yordi Rosado no podía dejar pasar la oportunidad de preguntarle a Lupillo Rivera sobre Belinda, con todo respeto para la actual pareja del cantante, Giselle Soto.

El cantante recordó que su paso por “La Voz México” fue un proyecto muy interesante, porque además de conocer a nuevos talentos y compartir con Ricardo Montaner y Yahir, vivió momentos de felicidad con Belinda.

“Pasamos un tiempo agradable, tuvimos nuestra historia, nuestro tiempo y nosotros fuimos felices, yo siempre que he hablado de ella siempre le he deseado lo mejor, siempre le he deseado que sea feliz, que busque su felicidad, que busque al hombre correcto y ojalá que encuentre a un hombre que la haga completamente feliz. Nunca le deseo mal y que ella siga adelante”, aseguró.

Belinda y Lupillo Rivera en el programa "La Voz México"./ Foto: Especial

¿Le compró una casa?

Yordi Rosado prosiguió con el tema de Belinda y debido a que hubo muchos rumores acerca de que Lupillo Rivera le dio lujosos obsequios y hasta le regaló una casa, el conductor le pidió aclarar lo que se ha dicho.

“Mira yo gracias a Dios, orgullosamente puedo decir que yo a Belinda jamás tuve que comprarle nada, no tuve que darle dinero de nada, nunca le compré casa, no sé quién salió con ese rumor, nada de ese rollo… lo de nosotros fue un tiempo divertido, tuvimos un tiempo feliz y qué bueno ¿no?”, aclaró Rivera.

Revela por qué se hizo tatuaje de Belinda

La entrevista continuó con esta súplica por parte de Yordi Rosado: “Necesito que me lo contestes, por favor, que alguien me explique esto, cómo los convence de los tatuajes”.

Lupillo Rivera, tras darle un sorbo a su tarro de cerveza, hizo un gesto de seriedad para explicar esta gran duda de Yordi y de todos sus seguidores, pues también Christian Nodal y Criss Angel se han tatuado a la cantante.

“Que quede bien claro, una vez estábamos ella y yo platicando y ella me enseñó unos fans que tenían unos tatuajes, había un vato que tenía un tatuaje aquí (en la pierna) y luego otro tenía la cara de ella, y estábamos platicando de los tatuajes y dije yo: ‘yo me pongo un tatuaje’ y me dijo ella: ‘no te lo pones si a ti ni te gusta mi música’. Yo había escuchado dos, tres canciones, la verdad”.

El tatuaje de Belinda que Lupillo Rivera se hizo en el brazo./ Foto: Especial

El cantante detalló que esa misma noche, tras la plática de los tatuajes, voló a Las Vegas para atender una entrega de premios, pero también aprovechó para buscar a un tatuador.

“Y esa noche yo tenía una salida a Las Vegas a unos premios y allá empecé a buscar un tatuador, y le dije: ‘mándame una foto, voy a escoger una' y ella: ‘no no no, no te lo puedes poner”.

Yordi interrumpió para aclarar: “O sea ella te decía: ‘no te lo pongas’”, a lo que Lupillo Rivera asintió y continuó.

“Yo tengo todo eso grabado cuando ella me está diciendo que no lo haga, le dije: ‘me lo voy a poner porque ya dije que me lo voy a poner’. Y eran las 11 de la noche, llegamos a la sesión y tardaron ocho horas en ponerlo. Yo iba con mi ingeniero que fue el que consiguió el tatuador porque él me dijo: ‘no te lo vas a poner bro’ y yo dije: ‘sí’, y él dijo: ‘yo tengo que ver esto’”.

Lupillo también declaró que no se arrepiente de haberlo hecho, pues Belinda fue parte de su vida, fue algo que vivió y él fue quien tomó la decisión.

Fue en junio del 2021, cuando el cantante se borró el tatuaje del rostro de Belinda, intervención que duró aproximadamente tres horas y fue grabado por su actual novia.