Lupillo Rivera revela audios que le mandó Belinda

Estados Unidos.- Luego de que confirmara que sí anduvo con Belinda por 5 meses, Lupillo Rivera dio a conocer unos audios que le envió la cantante.

El cantante de banda fue invitado al programa de radio El Show de Piolín, donde además confesó que ya tiene una nueva novia y, al igual que Belinda, le lleva una diferencia de 20 años.

Durante la emisión, el conductor Eddie Piolín, le dijo a Lupillo que tienen una sección en la que el invitado debía leer el último mensaje y reproducir el último audio que acabara de recibir; en el caso de Rivera como llevaba consigo tres celulares, debía mostrar los mensajes de los 3 teléfonos.

Aunque en un principio el cantante se negó, pero ante la insistencia del conductor no le quedó de otra más que enseñar sus mensajes.

El primer mensaje que reprodujo era al parecer un video, pues solo se alcanzó a escuchar música; el segundo fue un audio, en el que solo se escuchó a una mujer decir “Hola”.

En el tercer mensaje que compartió fue de su famosa ex novia, y aunque no se alcanzó a escuchar qué decía en todo el mensaje, porque Lupillo no quiso reproducir el audio completo, sí se distinguió la voz de Belinda.

Yo he tratado de mil formas…”, es lo único que se escuchó decir a la cantante.

Aunque el conductor del programa le insistió a Lupillo que reprodujera el audio completo, éste se negó y compartió un último mensaje, el cual no quiso terminar de leer.

Buenas noches guapo, que descanses, te mando un beso, no sé cuál...”, leyó y luego se echó a reír.

Ya tiene nueva novia

Eddie le cuestionó a Lupillo si ya tiene pareja y a pesar de que en un principio lo negó, terminó por aceptar que está saliendo con una mujer de 27 años.

Esta no sería la primer vez que Lupillo le lleva 20 años a su enamorada, pues Belinda también es 17 años menor que él.