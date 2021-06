México.- Lupillo Rivera habló por primera vez de forma abierta sobre el compromiso de Belinda, su ex, con Christian Nodal, pero para ofrecerles una disculpa, pues la prensa lo está metiendo entre ellos dos y no es correcto.

En entrevista para Los Ángeles Times en Español, Lupillo Rivera le pidió a la prensa dejar que Belinda y Christian Nodal disfruten de su amor y felicidad.

Pero no solo eso, el intérprete de “Sufriendo a solas” y “El moreño” le pidió a la prensa dejar a la pareja del momento en paz, pues él se encuentra contento en otra relación.

Al final, el “Toro del corrido” les volvió a desear mucha felicidad y recalcó que lo correcto es que Belinda y Nodal le echen ganas a su compromiso y que la prensa deje de relacionarlo en ese compromiso que solo es de dos.

Yo le pido una disculpa a ella y una disculpa a él porque me están metiendo a mi en la vida amorosa de ellos y no debe de existir, para mí es incorrecto y yo creo que lo correcto es que le echen ganas y que sean felices, es lo único”, dijo aunque al final reconoció que no sabe si están o no enamorados.