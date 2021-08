Lupillo Rivera le pide matrimonio a su novia en pleno funeral de su padre

Lo que nunca imaginó, Gisselle Soto, novia de Lupillo Rivera confesó a los medios la forma en que el cantante le propuso matrimonio y sobre en todo el momento en que le dijo ‘si quería casarse con él’.

De acuerdo a eluniversal.com.mx, hoy en día, la pareja conformada por Lupillo Rivera y Gisselle Soto se encuentra en los preparativos para su boda religiosa, ya que hace apenas unos días contrajeron nupcias por lo civil y ante ello, fue la misma novia del cantante quien revelo los detalles de cómo le habían pedido matrimonio.

Gisselle Soto no se guardó nada y confesó todo para el programa ‘Hoy Día’, la novia del cantante afirmó que Lupillo Rivera le dio un anillo improvisado, hecho con un dólar y sin pensarlo le propuso matrimonio el mismo día del funeral de su padre, quien falleció en mayo de este año.

La maquilladora y novia de Lupillo Rivera confesó que nunca se esperaba el detalle de que su novio hiciera un anillo improvisado con un dólar y sobre todo que ahí le propusiera ser su esposa.

Desafortunadamente en mayo de este año perdí a mi papá. Ahí, en el funeral, le pidió permiso a mi mamá. Yo no me lo esperaba. Hizo que una tía mía hiciera un anillo de un dólar. Y dijo: ‘si esta mujer acepta un anillo de un dólar, she’s the one, ella es la adecuada; estamos casada gracias a Dios”, dio a conocer Gisselle Soto.