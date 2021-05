México.- Yordi Rosado entrevistó a Lupita D’Alessio para su programa “La entrevista con Yordi Rosado”, donde la cantante de 67 años rompió en llanto al recordar el abandono de su padre, cómo se aprovechó de ella y su adicción a las drogas.

El conductor viajó a Cancún, Quintana Roo, donde actualmente reside la Leona Dormida, y presumió que la sala de su invitada tiene una vista increíble, directa al mar turquesa.

Lupita reveló que es fan del programa de Yordi, y con champagne en mano, comenzó a hablar de las experiencias más fuertes que le tocó vivir.

Lupita D’Alessio reclama a su padre

Lupita contó que se sintió abandonada por su padre Poncho D’Alessio porque tenía otras dos familias. Además reveló que en algún momento se sintió usada por el hombre más importante de su vida, porque sólo quería explotar su talento y ella quería dedicarse al deporte y no al canto.

Una hija quisiera el apapacho y no… es que no quiero ofender a mi papá, no sacarle provecho a la hija porque tiene talento. -Me sentí usada- en algún momento, pero lo amé con toda mi alma”, le dijo a Yordi.

La Leona Dormida recordó que en una ocasión, una hija de su padre -de la que no sabía de su existencia- llegó a su casa a comer, algo que la hirió demasiado, pues Lupita pensó que era hija única.

Me faltaron muchas caricias, porque mi papá tuvo dos matrimonios antes que mi mamá y tuvo cuatro hijos, dos con una, dos con otra, y luego conoció a mi mamá. Y en algún momento llegó una hija de él y se sentó en sus piernas, delante de mi mamá… y eso me puso mal, me paré y me fui a mi cuarto. Entiendo a mi mamá que lo hacía por amor a mi papá, mi mamá lo amó tanto que le sirvió de comer a la hija de mi padre, que no es ningún problema, pero para mí sí lo era. Era yo supuestamente su única hija y llegó una más que existía, imagínate el dolor que me causó. Eso me afectó muchísimo”.

Lupita D'Alessio dice que la música la encontró a ella./ FOTO: Especial

En este sentido, Lupita recalcó que no se vale que los hombres dañen a las niñas, porque ella, auque ya es una adulta, aún siente el dolor que le ocasionó aquella herida.

Es que no se vale. Tú no puedes dañar a tu hija de esa forma, aunque me haya dado la vida. Ningún hombre debe hacerle eso a ninguna hija ni a una mujer. Estoy en contra de eso. Lo que me hicieron a mi no se vale que se lo hagan a alguien más. Y los hombres no generalizó, pero son muy de hacer esas cosas contra la mujer, de dañarlas, violarlas, asesinarlas de engañarlas.

Repito no generalizó, pero mi papá me lo hizo a mí. Entonces por eso yo quise varios, traté de lastimar por lo que me hizo mi papá”, comentó Lupita en medio del llanto.

Lupita D’Alessio consumió cocaína con su hijo Jorge

Sobre el tema de las drogas, Lupita aseguró que lleva 15 años limpia, pero recordó cómo tocó fondo después de que consumió cocaína con su hijo Jorge D'Alessio, quien sufrió convulsiones como efecto de la droga y ella no estaba cerca.

Con Jorge -llegué a consumir-, en alguna fiesta, creo que me pasé de confianza con él, se me hizo fácil y creo que él como no sabía pues me llamaron corriendo, me dijeron que Jorge estaba mal y estaba en convulsiones”.

Lupita agregó que tras dejar plantado a Ernesto D’Alessio en una cena con Rosario Ruiz, 'Charito', por estar “hasta atrás” de drogada, el cantante le dijo a su madre que no quería verla nunca más, y Lupita se dio cuenta que sus adicciones la estaban alejando de su familia.