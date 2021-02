VIDEO. Lupita Jones está interesada en una candidatura política

Ciudad de México.- La exreina de belleza Lupita Jones, informó que está interesada en una candidatura política.

Mediante un video compartido en su cuenta oficial de Facebook, la actual directora del certamen ‘Mexicana Universal’ detalló que podría ser la candidata a la gubernatura de Baja California bajo la alianza ‘Va por Baja California’.

Así mismo, expresó que no tiene experiencia en la política, sin embargo, aseguró que tiene “las mañas” de los que ha tenido un cargo público.

Es cierto que no tengo experiencia de gobierno, y eso también es bueno porque podemos innovar, proponer, porque claramente las cosas no están funcionando… Tengo la experiencia de hacer equipo, de buscar siempre los mejores para acompañarme en los procesos que he emprendido y arrancar”, aseguró.