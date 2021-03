Me infesté de larvas y casi me comen viva: Luz Elena González ¡comió pescado!

México.- La actriz Luz Elena González, quien actualmente cuida no sólo su condición física, sino su alimentación, recordó la ocasión en que comió pescado crudo y le costó infestarse de larvas en todo su cuerpo.

La también conductora del programa “Aquí contigo” de el Heraldo, contó que se dio cuenta del padecimiento cuando vio caminar por su mejilla uno de estos gusanos.

Luz Elena González platicó con TVNotas sobre sus rutinas de ejercicio y alimentación para mantenerse en forma, y se animó a contar la macabra experiencia que vivió cuando comió pescado crudo.

La también modelo contó que la última vez que comió pescado crudo tuvo larvas migrans, unos gusanos caminan por la piel, y pasó un buen tiempo antes de que los médicos lograran dar con lo que tenía.

Agregó que los síntoma que tuvo antes de saber lo que tenía fue hinchazón en la piel, dolor de cabeza, y al mismo tiempo se sentía extraña.

Dijo que al tercer día de presentar síntomas acudió con un médico que le recetó un medicamento para el dolor de cabeza intenso, el cual seguía. Pero se preocupó más cuando tuvo enrojecimiento en varias partes del cuerpo.

Después de una serie de estudios, los cuales no arrojaban el mal que padecía, acudió con un infectólogo que descubrió de qué se trataba.

Llegué con un buen doctor, un infectólogo, que me hizo nuevos estudios y por fin se supo qué tenía en mi organismo. Me dijo que tenía larvas migrans por haber comido pescado crudo y me alarmé terrible, yo sólo decía: ‘Dios mío, quítame esto, por favor’”.

La actriz Luz Elena González contó a la misma revista que, pese a que su médico le pidió evitarlo, ella siguió buscando más sobre este mal, larvas migrans, y vio que cuando unas mueren, otras nacen.

Busqué y vi cómo se multiplican, invaden y perforan órganos, pero lo que más me aterró fue que la larva se va hacia los ojos y se los come. Le pedí al médico que me diera de todo y tomé el medicamento religiosamente para que no me pasara nada parecido y lograra matarlos”.