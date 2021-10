VIDEO. Pese a que le rogaron, Luz María Zetina deja el matutino ‘Sale el Sol’ por esta razón

México.- Luz María Zetina, una de las conductoras titulares de “Sale el Sol”, se despidió este martes del programa de Imagen Televisión. Parece ser que ni los ejecutivos ni el productor, Andrés Tovar, pudieron convencerla de seguir.

La noticia fue dada a conocer por su ya ex compañero, Alex Kaffie, en sus redes sociales, donde señala que pese a que los altos ejecutivos le pidieron no hacerlo, no dio marcha atrás y abandonó el programa de televisión.

Sí, por así convenir a sus intereses Luz María Zetina se va este día de ‘Sale el Sol’ (revista de la que es conductora fundadora). Hoy (miércoles) será la última vez que aparezca en el matutino de Imagen Televisión (Canal 3)”, escribió el periodista Álex Kaffie.

Luz María Zetina en su último día en el matutino de lunes a viernes “Sale el Sol”. Foto: Instagram.

Y como era de esperarse, los productores Andrés Tovar, nuevo novio de la ex RBD Maite Perroni, y Alejandra Luck, le organizaron una emotiva despedida.

Y Luz María, ex reina de belleza, no dejó pasar el momento para agradecer por estos cinco años como una de las conductoras titulares al frente del programa.

Hay quienes traen al mundo una luz tan grande… que incluso después de haberse ido la luz permanece. Gracias, gracias, gracias Sale el Sol, a Andrés Tovar, Imagen Tv por estos 5 años”, escribió Luz María Zetina.

Andrés Tovar le pide a Luz María seguir brillando a donde vaya

El primero en reaccionar fue el mismo Andrés Tovar, quien le agradeció por todo y le pidió seguir brillando a donde vaya.

¡Gracias a ti adorada LuzMa! Misión cumplida! A seguir brillando y compartiendo tu luz, te abrazo fuerte, vamos por mucho más!”.

Y los fans de la también actriz y ex reina de belleza no pasaron desapercibida su salida y lo lamentaron, señalan que el programa ya no será lo mismo sin Luzma, quien hacía mancuerna con Paulina Mercado, Carlos Arenas y Talina Fernández, entre otros.

Luzma el programa sin ti no será lo mismo, éxito en tu camino”, “Luzma, ya te extrañamos, que tu camino sea de éxitos y alegrías”, “Luzma, no escuché por qué te vas. El programa no va a ser lo mismo sin ti”, “Te extrañaremos por las mañanas”, reaccionaron seguidores de Zetina.

El productor Andrés Tovar le deseó el mejor de los éxitos a Luz María Zetina en sus nuevos proyectos. Foto: Instagram.

Desde el 18 de octubre, fue la conductora titular de la emisión, por lo que siempre estará orgullosa de que Grupo Imagen haya pensado en ella para que este matutino que se colocara en el gusto del público desde su arranque.

El motivo por el que Zetina Lugo se despide de la emisión es porque posterior a su participación en la serie "No fue mi culpa" de Star+, decide retomar su camino en la actuación y seguir trabajando en su canal de YouTube Luz María Zetina Oficial, mismo que día a día suma más suscriptores con las dos temporadas de Caminos con Luz, en las cuales toca temas de espiritualidad, salud, yoga, alimentación, etcétera, así como el más reciente En Podcast Palabras donde también buscará desarrollar temas de interés sobre crecimiento personal, dice en un comunicado que emitió en sus redes sociales.

Así se despidió de sus compañeros Paulina Mercado y Álex Kaffie, entre otros. Foto: Especial.

¿Quién es Luz María Zetina Lugo?

Nació el 28 de mayo de 1973 en la Ciudad de México, antes Distrito Federal.

En 1994 participó y ganó el concurso Nuestra Belleza México y en 1995 representó al país en el certamen de belleza femenina Miss Universo en Windhoek, Namibia el 12 de mayo.

En 1995, después del concurso, estudió actuación en el Centro de Educación Artística de Televisa. Participó en el noticiario de mujeres En concreto. Su primer papel fue en la telenovela “Ángela”, al lado de Angélica Rivera, Jaqueline Andere y Juan Soler.

Tuvo pequeños personajes en telenovelas pero fue hasta su participación en el programa “Diseñador de ambos sexos” cuando salta a la fama en 2001.

En 1994 participó y ganó el concurso Nuestra Belleza México. Foto: Especial.

LuzMa, como también se le conoce, se retiró un tiempo de las pantallas para dedicarse a su familia y en 2007 marcó su regreso con gran éxito en la serie S.O.S.: Sexo y otros secretos. En este mismo año fue considerada por la revista Instyle como una de los 10 famosos más sexys a lado de figuras internacionales.

En abril de 2008 se integra al programa Netas Divinas en sustitución de la conductora Martha Figueroa, y en el cual comparte pantalla con las conductoras Gloria Calzada, Isabel Lascuraín y Yolanda Andrade.

Formó parte del programa "Netas Divinas" que se transmite por Unicable. Foto: Especial.

Participó en la campaña “kilómetros de lucha” en apoyo a niños con cáncer. También actuó en la segunda temporada de la serie de televisión S.O.S.: Sexo y otros secretos en donde tuvo el papel protagónico de Maggie. Y a su vez en las grabaciones de la película Paradas continuas a cargo de la producción de su compañera en Netas Divinas, Gloria Calzada.

Se retira de la conducción para retomar su carrera en la actuación. Foto: Instagram.

