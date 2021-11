California.- La ex vedette Lyn May, de 62 años de edad, presumió en sus redes sociales que ya recibió la primera dosis de la vacuna contra el COVID, situación que le valió las criticas de los internautas, pues por su edad debería haber sido de las primeras en estar inmunizada.

Lyn May se encuentra actualmente en California, Estados Unidos, trabajando en varios proyectos, según ella misma lo ha informado a través de sus redes sociales.

Y precisamente por este medio compartió un breve video en el que muestra que le aplicaron la vacuna anti COVID.

Lyn May recibió críticas por haberse vacunado hasta ahora, pues por su edad ya debería tener el esquema completo. Foto: Instagram

Gracias a Dios ya tengo mi primera dosis de vacuna en contra de el COVID-19 es importante vacunarse mi gente y estar bien! Los amo", escribió junto al video.

Ante esta publicación, los internautas comenzaron a cuestionar el motivo por el que apenas se estaba vacunando, pues al pertenecer al rango de los adultos mayores, desde hace mucho tiempo ya debería tener completo su esquema.

No sé había vacunado los viejitos de la tercera edad eran los primeros qué irresponsabilidad por Dios", escribió una usuaria.

"Pero no debió ser de las primeras por ser viejejita", "Se estaba cómo demorando si ella es población de alto riesgo", "Apenas? A ti te tocaba desde el principio, pero buenoooo", "Ella ya es de la tercera edad xq hasta hoy se está poniendo la primera", fueron otros de los mensajes.

Se mete Pepillo Origel y haters lo atacan

Luego de que Lyn May compartiera que ya había recibido su primera dosis contra el COVID, a Pepillo Origel se le ocurrió opinar, pero su comentario no fue bien recibido.

Pepillo Origel opinó sobre la vacunación de Lyn May y le llovieron críticas. Foto: Instagram

Hay que recordar que Pepillo Origel fue duramente criticado por haber ido a Estados Unidos a aplicarse la vacuna cuando todavía no le tocaba acá en México.

Fue en enero de este año cuando el periodista de espectáculos anunció en sus redes sociales que había 'tenido que ir' a Estados Unidos a vacunarse, porque en su país no le daban esa seguridad.

Esto le valió a Pepillo múltiples críticas y se rumoraba que incluso podría tener problemas legales en Estados Unidos, pues decían que se había hecho pasar como residente de aquél país con tal de vacunarse.

Ahora, tras la vacunación de Lyn May, a Pepillo se le ocurrió escribir: "A ver si no te pasa lo que a mi", tras lo cual fue atacado por muchos internautas.

"Sí pero Lyn May tiene papeles y tu no ajaj además ya ahorita hay vacunas hasta para regalar y tu caso fue que te pusiste la vacuna cuando era exclusivo para residentes de EEUU no para turistas", le contestaron.

"El problema no fue que te la pusieras en USA, el problema fue que usaste la situación para hacer de menos el esfuerzo que nuestro país hacía por conseguir vacunas, se sabe que tanto USA como Canadá acapararon todas las vacunas, por eso tuviste acceso a ella; mientras la mayoría del mundo, incluyendo México, luchaban por poder vacunar a su gente, y tú criticabas a tú país y hacías ver como si vacunarse fuera lo más fácil del mundo!", fue otro de los mensajes.

