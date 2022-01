México.- La exvedette Lyn May es conocida por no tener problema en decir lo que piensa y hacer lo que se le antoje, y lo dejó muy claro al subirse al escenario en el que La Trakalosa de Monterrey daba un show para bailarle muy sensual al vocalista Edwin Luna.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la polémica actriz compartió una serie de videos en los que muestra que a sus 69 años aún puede 'mover el bote'.

Y es que la estrella del llamado cine de ficheras se subió sin invitación al escenario en el que Edwin Luna y los demás integrantes de La Trakalosa de Monterrey ofrecían un concierto, por lo que sorprendió a todos.

Lyn May se subió al escenario junto a Edwin Luna para bailar con él. Foto: Instagram

Lyn May compartió en sus redes sociales el video del momento. Captura de video

En uno de los videos se puede ver a Lyn May, quien con nuevo look de melena corta y usando un ajustado vestido rojo, interpretaba el tema "Mambo Lupita", aunque estaba claro que la ahora rubia no se sabía bien la letra de la canción.

En otro de los breves clips se ve cuando Lyn May toma de la mano a Edwin Luna para que le de una vuelta.

Lyn May, de 69 años, presumió su nuevo look con un ajustado vestido. Foto: Instagram

Después la exvedette opta por mover las caderas y hacerle un sensual y provocativo baile al cantante, pero al parecer Edwin Luna no quiso meterse en problemas con su esposa Kimberly Flores y prefirió guardar su distancia, pues incluso se puede ver en los videos que ni siquiera le ponía atención a Lyn May, pues prefería voltear para otro lado.

A Lyn May ni pena le dio subirse al escenario e intentar cantar, pues ni siquiera se sabía las canciones. Foto: Instagram

Lyn May, siempre polémica

Tal parece que a Lyn May le gusta llamar la atención, pues cuando no ‘da la nota’ se la inventa, como hace algunos meses que reveló que supuestamente estaba embarazada de gemelos, aunque después reveló ‘que los había perdido’.

Luego causó controversia al asegurar que el cantante colombiano J Balvin se había enojado con ella por haberlo mencionado en su canción “La Loba”, y es que Lyn May se refirió al reguetonero como ‘cabrón’.

