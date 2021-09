CDMX- Hace un par de semanas, Lyn May sorprendió a todos cuando confirmó en Instagram que tenía 3 meses de embarazo, lo que volcó las redes sociales.

Ahora, vuelve a sorprender, pues compartió que recién celebrará su baby shower y que espera gemelitos a sus 65 años de edad.

La nota se dio en el programa de Maxine Woodside en el programa ‘Todo para la Mujer, donde la vedette aseguró que tendrá su baby shower, ya que su embarazo ha sido algo inesperado.

Añadió que destinará un tiempo para descansar y disfrutar su embarazo, pues nunca ha dejado de trabajar.

Ya no quiero salir en la tele porque me critican mucho, porque soy muy fea. Luego en las redes sociales me tiran horrible, me dicen, si soy un monstruo”, declaró la vedette.