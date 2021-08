Lyn May pide a invitados a su baby shower regalos de Chanel o no entran

México.- La famosa exvedette y actriz de cine mexicana Lyn May, no para de sorprender al público, primero al anunciar que, a sus 68 años, estaba embarazada, ahora pide para su baby shower puros regalos marca Chanel; además de compartir los últimos detalles sobre ello y las polémicas declaraciones de quien dice es el papá de su bebé, Markos D1.

Se suma un nuevo capítulo a esta polémica, tras la entrevista que dio al programa de Telemundo, ‘Suelta la Sopa’, donde declaró que todo aquel que quiera acudir a su baby shower deberá llevar regalos para ella de reconocida marca o no podrán ingresar.

Lo que quiero yo, si me van a hacer un baby shower, voy a querer puuuros perfumes de Chanel, bolsas de Chanel, todo de Chanel, sino no, no entran al baby shower”, confesó Lyn May.