‘Me hacen encabr…’ estalla Lyn May contra la prensa por preguntarle sobre Niurka

México.- La siempre controversial Lyn May explotó contra los reporteros que le hicieron preguntas sobre su embarazo y respecto a los comentarios que hizo Niurka sobre ella; tanto fue su enojo que hasta les mostró el trasero y dijo varias malas palabras.

A su llegada a un evento, Lyn May fue abordada por varios medios de comunicación, y se armó el alboroto luego debido a las preguntas a la vedette, quien constantemente se encuentra envuelta en la polémica.

Hay que recordar que hace unos días Lyn May invitó a las mujeres a acudir a un evento de un doctor para aplicarse botox, tras lo cual fue criticada por Niurka Marcos, quien la llamó fea, entre otras cosas.

Tú crees que ella no se ve en el espejo y sabe que está fea como la chin…”, fueron las declaraciones de Niurka sobre Lyn May.

Tal parece que estos comentarios no le cayeron nada bien a la actriz del cine de ficheras, pues cuando los reporteros le preguntaron al respecto estalló y hasta los insultó.

“Yo no conozco a esa señora, por favor... yo conozco a Cher a Nicki Minaj, a Madonna…”, expresó.

Pero ante la insistencia de reporteros sobre lo que dijo Niurka de ella, Lyn May comenzó a enojarse.

Te estoy diciendo que no la conozco, ¿no oyes... no tienes cerebro?”, le dijo a una periodista, tras lo cual aseguró que no quería contestar y que mejor se iba.

Los representantes de distintos medios de comunicación le pidieron que no se fuera, a lo que ella les respondió: “Me hacen encabronar, les estoy diciendo que no la conozco ¿para qué me la mencionan?”.

Según las cámaras del programa “Suelta la sopa”, agregó que hay mucha gente que la envidia por su fama y se quiere colgar de ella pues les hacen falta reflectores.

Hay mucha gente envidiosa, que ya no le llaman y tienen que llamar la atención para que las vean”.

Al final, Lyn May mandó un mensaje a quienes dicen que tiene problemas mentales. “Para los que dicen que estoy loca, ching... a su ma…”, finalizó la vedette.

Que siempre sí sigue embarazada… dice Lyn May

Respecto a la noticia que dio hace unos días sobre que había perdido a los gemelos que supuestamente esperaba, la actriz de 68 años dijo que ‘ahí siguen’, pero volvió a enojarse cuando insistieron en saber cuánto tiempo de embarazo tenía.

Ah cómo joden... es que preguntan lo mismo tres veces”, dijo Lyn May.

En otra de las tantas declaraciones de Lyn May, aseguró que ella conoce a Cher y a Nicki Minaj y que incluso pronto estará con ellas.

Cher y Nicki Minaj me quieren mucho y las voy a ver en dos semanas en Las Vegas y les voy a mandar las fotos”, explicó.

Inicia nuevo proyecto de cine

La actriz arrancó con la grabación de la película “Cerdo” junto al actor argentino Julián Gil. Incluso en un breve video publicado en sus historias de Instagram, Lyn May aparece junto al protagonista de telenovelas en lo que parece una reunión de trabajo.

Julián Gil explica que ya iniciaron con la filmación de “Cerdo”, “ensayando, leyendo con nuestra estrella que ya llegó a Miami ¡Lyn May! un amor tenerte aquí, es un placer”.

